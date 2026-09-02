El CAPS Libertador II permanecerá cerrado hasta el domingo

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad que el Centro de Salud Libertador II permanecerá temporalmente cerrado debido a la realización de tareas de mantenimiento.

La interrupción de la actividad comenzará el jueves 3 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre, período durante el cual el establecimiento no brindará atención habitual. La medida fue comunicada para que los vecinos de la zona puedan organizarse y recurrir a otros centros de salud mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento previstos en el CAPS.

Centros de atención disponibles

Durante el período de cierre temporal del CAPS Libertador II, los vecinos podrán dirigirse a otros establecimientos sanitarios habilitados para la atención en la zona. Las alternativas informadas por el Ministerio de Salud son:

CAPS Carlos Bravo .

. Centro Sanitario Valle Chico .

. CAPS San Jorge, durante el horario de la mañana.

De esta manera, mientras permanezca cerrado el Centro de Salud Libertador II, los usuarios podrán concurrir a estos centros para recibir atención.

Retorno de la actividad habitual

Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, el CAPS Libertador II retomará su actividad habitual el lunes 7 de septiembre. El Ministerio de Salud comunicó el cierre temporal y las alternativas de atención disponibles para los vecinos durante los días en que el establecimiento permanecerá sin actividad.

Así, el cierre se extenderá desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre, mientras que el retorno a la atención habitual está previsto para el lunes 7.