El CD de la Capital declaró de Interés Municipal las II Jornadas de Arquitectura del Paisaje

El Concejo Deliberante de la Capital declaró de Interés Municipal a las II Jornadas de Arquitectura del Paisaje, una propuesta académica y profesional que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de junio en Catamarca y que convocará a docentes, investigadores, estudiantes, profesionales, organismos públicos y especialistas vinculados al estudio del paisaje, el territorio, el ambiente y la planificación.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Lucrecia Barros Jorrat, quien promovió el reconocimiento institucional a un encuentro que busca generar espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre actores de distintos ámbitos relacionados con el desarrollo territorial y ambiental.

Las jornadas se presentan como una instancia de análisis multidisciplinario que permitirá abordar diferentes perspectivas sobre la arquitectura del paisaje y las transformaciones territoriales, con la participación de referentes provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

El acto de reconocimiento

La entrega de la declaración de interés contó con la presencia de autoridades universitarias, académicas y representantes de las instituciones organizadoras. Participaron del acto:

• El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Arellano.

• La decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Mgter. Natalia Fernández.

• El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Eduardo de la Orden.

• Los coordinadores del Nodo Catamarca de la Red Argentina del Paisaje, Ing. de Paisajes Belén Silva e Ing. de Paisajes Lucas Perelló.

La presencia de las autoridades reflejó la relevancia institucional que tiene la realización de estas jornadas para el ámbito académico y científico de la provincia.

La importancia del encuentro para Catamarca

Durante el acto, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, destacó la trascendencia que tendrán las jornadas tanto para la provincia como para la comunidad universitaria.

El rector valoró especialmente la presencia de especialistas de nivel nacional e internacional que participarán de las distintas actividades previstas. "Son jornadas muy importantes, con visitantes de nivel nacional e internacional. Agradecemos a los concejales este reconocimiento a la importancia de este evento", expresó.

Sus palabras pusieron de relieve el alcance de una propuesta que trasciende el ámbito local y que permitirá posicionar a Catamarca como sede de un encuentro orientado al intercambio de conocimientos y experiencias en torno a temáticas vinculadas con el paisaje y la planificación territorial.

Una propuesta multidisciplinaria

La decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Natalia Fernández, consideró que la declaración de interés representa un reconocimiento tanto para las instituciones organizadoras como para quienes integran el comité académico responsable de la planificación del evento.

Fernández destacó la amplia convocatoria que han generado las jornadas y la respuesta obtenida por parte de docentes y estudiantes de distintos puntos del país. Según señaló, el interés despertado por la propuesta evidencia la importancia de generar espacios de actualización y formación vinculados a nuevas metodologías y enfoques sobre paisaje, ambiente y arquitectura.

La decana expresó que la iniciativa constituye una propuesta de trabajo multidisciplinario y manifestó su satisfacción por el reconocimiento otorgado por el Concejo Deliberante.

Investigación, planificación y desarrollo territorial

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Eduardo de la Orden, agradeció la distinción y remarcó que la unidad académica cuenta con la carrera de Ingeniería en Paisajes, aspecto que otorga una relevancia especial a la realización de estas jornadas.

Asimismo, explicó que una de las fortalezas del encuentro radica en la diversidad de líneas de investigación que serán abordadas durante las actividades. Según indicó, estas perspectivas permiten comprender el paisaje desde distintos enfoques y favorecen la construcción de herramientas para abordar los desafíos vinculados al crecimiento y la transformación de los territorios.

Instituciones organizadoras y trabajo conjunto

Las II Jornadas de Arquitectura del Paisaje son organizadas por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca y la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA.

También participan como organizadores:

• El Centro Argentino de Arquitectura del Paisaje (CAAP).

• La Red Argentina del Paisaje (RAP).

Además, el evento cuenta con la colaboración de:

• La Municipalidad de la Capital.

• La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú.

Esta articulación entre universidades, organismos especializados y gobiernos locales constituye uno de los pilares que sustentan el desarrollo de la propuesta.

Conferencias magistrales y especialistas invitados

Entre las actividades destacadas previstas para las jornadas sobresalen las conferencias magistrales que estarán a cargo de especialistas de reconocida trayectoria.

Uno de los invitados será el Dr. Alejandro D. Brown, presidente de la Fundación ProYungas y referente latinoamericano en conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible. Durante su participación disertará sobre el tema "Paisajes en transformación y desafíos para el desarrollo sostenible del Norte Grande Argentino".

También formará parte de las jornadas la Dra. Ana Clara Mourão, profesora titular de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil.

La especialista brindará la conferencia "Geodiseño, análisis espacial y planificación urbana aplicada a paisajes en transformación" y además desarrollará un workshop internacional centrado en problemáticas territoriales de Catamarca.