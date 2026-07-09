El Centro de Día "Abrazando historias" celebró su primer aniversario con acompañamiento comunitario

El Centro de Día "Abrazando historias" cumplió su primer año de funcionamiento y celebró este importante acontecimiento con una jornada de encuentro desarrollada en el Centro Integral de Salud. La actividad estuvo marcada por la realización del Taller de Fútbol Comunitario y una merienda compartida, propuestas que reunieron a quienes forman parte de este espacio destinado a personas usuarias de los servicios de salud mental.

La conmemoración del primer aniversario representó un momento significativo para un dispositivo que, desde su puesta en marcha, trabaja como un recurso de atención ambulatoria orientado a brindar acompañamiento a personas que, si bien no presentan criterio de internación, requieren un mayor nivel de apoyo en su proceso de tratamiento y recuperación.

La jornada permitió compartir un espacio de integración entre los participantes, en consonancia con los objetivos que orientan el funcionamiento cotidiano del Centro de Día y que ponen el foco en el fortalecimiento de los vínculos sociales y comunitarios.

Un recurso ambulatorio

El Centro de Día "Abrazando historias" constituye un recurso ambulatorio destinado específicamente a personas usuarias de los servicios de salud mental que se encuentran sin criterio de internación, aunque presentan mayores necesidades de acompañamiento.

Este dispositivo fue concebido para ofrecer una alternativa de atención que permita responder a esas necesidades mediante un abordaje que se desarrolla fuera del ámbito de internación, promoviendo espacios de participación y acompañamiento sostenido.

El funcionamiento del Centro se orienta hacia la construcción de una propuesta que complemente los tratamientos existentes, ofreciendo herramientas y actividades que favorezcan la continuidad de los procesos terapéuticos desde una perspectiva comunitaria.

Una alternativa intermedia para el tratamiento

Uno de los principales objetivos de "Abrazando historias" es constituirse como una alternativa intermedia de tratamiento, pensada para reducir las internaciones crónicas y reincidentes.

A partir de esa finalidad, el Centro impulsa un espacio que busca promover la inclusión social, la integración familiar y la integración comunitaria, entendiendo que estos aspectos forman parte del proceso de acompañamiento de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

La propuesta se sostiene mediante el intercambio permanente entre los participantes y la construcción colectiva de actividades que favorecen la participación y el desarrollo de distintas habilidades en un ámbito compartido.

Este modelo de funcionamiento apunta a generar un espacio donde cada usuario pueda formar parte de experiencias grupales, fortaleciendo la interacción y la construcción conjunta como parte del tratamiento.

Talleres que promueven la participación

Para cumplir con sus objetivos, el Centro de Día desarrolla una amplia variedad de talleres que constituyen el eje de sus actividades cotidianas y que permiten abordar diferentes intereses y áreas de participación.

Actualmente, el dispositivo cuenta con las siguientes propuestas:

Manos a la masa.

CreArte.

Fútbol Comunitario de los martes.

Folclore.

Computación.

Electricidad.

Manicuría.

Taller para Mujeres.

Taller Audiovisual "La comunidad anda diciendo".

Estas actividades reúnen actualmente a 65 usuarios, quienes participan de los distintos espacios diseñados para fomentar el intercambio, la construcción colectiva y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Cada uno de estos talleres forma parte de la propuesta integral del Centro de Día y responde al objetivo de ofrecer múltiples ámbitos de participación para las personas que concurren al dispositivo, favoreciendo el acompañamiento desde diferentes perspectivas.