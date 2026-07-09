Fiambalá se prepara para un finde largo con horarios especiales en su Complejo Termal

Con la expectativa de recibir una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana largo, el Complejo Termal de Fiambalá pondrá en marcha un cronograma especial de funcionamiento entre los días 10 y 12 de julio, con el objetivo de garantizar una mejor organización del ingreso y ofrecer una experiencia más cómoda para los turistas que lleguen desde distintos puntos de Catamarca y del país.

Reconocido como uno de los principales atractivos turísticos del oeste catamarqueño y uno de los destinos más representativos del norte argentino, el complejo adaptará su modalidad de atención mediante un sistema de cuatro turnos diarios, una medida que busca distribuir de manera más eficiente el flujo de visitantes durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año.

Bajo el lema "Un lugar para conectar con vos y con la naturaleza", la Secretaría de Turismo y la Municipalidad de Fiambalá invitan a disfrutar de las aguas termales naturales y del paisaje cordillerano que caracteriza a este destino, consolidado como una propuesta elegida por quienes buscan descanso, bienestar y contacto con la naturaleza.

Un operativo especial para el fin de semana largo

El incremento esperado de turistas motivó la implementación de un esquema especial de funcionamiento que permitirá organizar el acceso al complejo de manera escalonada.

Durante las jornadas del 10, 11 y 12 de julio, el ingreso se realizará mediante cuatro franjas horarias, lo que facilitará una mejor distribución de los visitantes y contribuirá a brindar mayor comodidad durante la permanencia en las instalaciones.

Desde la organización señalaron que esta modalidad permitirá optimizar el uso del complejo y mejorar la experiencia de quienes elijan las termas como destino para disfrutar del descanso durante el fin de semana largo.

La iniciativa forma parte del operativo previsto para responder al aumento de la demanda turística que habitualmente se registra durante este tipo de fechas.

Los horarios establecidos para el ingreso

Durante los tres días en que regirá el cronograma especial, el acceso al Complejo Termal estará organizado en los siguientes turnos:

08:00 a 12:00.

12:30 a 16:30.

17:00 a 21:00.

21:30 a 01:00.

La implementación de estos cuatro turnos diarios permitirá administrar el ingreso de visitantes de manera ordenada y favorecer una circulación más fluida dentro del predio.

De esta manera, quienes lleguen a Fiambalá podrán elegir el horario que mejor se adapte a su itinerario y disfrutar de las instalaciones con mayor comodidad.

Recomendaciones para una experiencia segura

Además de informar sobre el nuevo esquema de funcionamiento, desde la organización recordaron una serie de recomendaciones destinadas a preservar la seguridad de los bañistas y garantizar el correcto funcionamiento del complejo. Entre las principales indicaciones se destacan:

Respetar los horarios de ingreso y permanencia.

Comenzar el recorrido por las piletas de menor temperatura.

Permanecer entre 15 y 20 minutos en cada pileta.

Evitar ingresar al agua inmediatamente después de comer o consumir bebidas.

Consultar previamente con un profesional de la salud en caso de padecer enfermedades cardiovasculares, renales, hipertensión, hipotensión, afecciones dermatológicas o embarazo.

Estas recomendaciones buscan favorecer una utilización adecuada de las aguas termales y promover una experiencia segura para todos los visitantes.

El cuidado del patrimonio natural

Las autoridades también hicieron especial hincapié en la importancia de preservar el entorno natural que rodea al Complejo Termal, considerado uno de los principales patrimonios turísticos de la región.

En ese sentido, solicitaron la colaboración de quienes visiten el predio para contribuir con el cuidado del ambiente y mantener las condiciones del lugar. Entre las principales recomendaciones ambientales se encuentran:

No arrojar residuos.

Evitar dañar la vegetación.

No escribir sobre piedras o muros.

Asimismo, recordaron que dentro del complejo existen una serie de prohibiciones destinadas a preservar tanto las instalaciones como la calidad de las aguas termales. Está prohibido:

Ingresar con mascotas.

Utilizar jabones, shampoo, cremas o aceites dentro de las piletas.

Bañarse con ropa inadecuada.

Consumir alimentos o bebidas mientras se permanece en el agua.

Desde la organización remarcaron que el cumplimiento de estas disposiciones resulta fundamental para conservar las condiciones naturales del complejo y garantizar una experiencia adecuada para todos los visitantes.

Uno de los destinos más elegidos del norte argentino

La Municipalidad de Fiambalá destacó que el Complejo Termal continúa consolidándose como uno de los principales motores del turismo del oeste catamarqueño y una de las propuestas más elegidas por quienes buscan combinar descanso, bienestar y contacto con la naturaleza.

Las aguas termales naturales, sumadas al imponente paisaje de la cordillera, convierten al destino en uno de los sitios turísticos más representativos de la provincia y en una referencia para visitantes provenientes de distintos puntos del país.

Con la implementación de este operativo especial, las autoridades esperan recibir a miles de turistas durante el fin de semana largo y continuar fortaleciendo el posicionamiento de Fiambalá como uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina.

El esquema especial de horarios, junto con las recomendaciones para el uso responsable del complejo y el cuidado del entorno natural, forma parte de una estrategia orientada a ofrecer una mejor experiencia a quienes elijan disfrutar de las reconocidas aguas termales durante las jornadas del 10 al 12 de julio.

Para realizar consultas o solicitar mayor información sobre el funcionamiento del Complejo Termal, los interesados podrán comunicarse al 3837-496250.