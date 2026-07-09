La Casa de la Puna se convierte en el gran escenario de los festejos patrios con música y gastronomía

La ciudad se prepara para vivir un fin de semana largo con una intensa programación de actividades recreativas y culturales que buscan ofrecer alternativas para vecinos y visitantes. El Día de la Independencia, que se celebra cada 9 de julio, la clasificación de Argentina a una nueva instancia del Mundial de Fútbol, el comienzo de las vacaciones para muchos y la llegada de turistas que eligieron la provincia para disfrutar de su descanso invernal conforman un escenario que impulsa a los prestadores privados y a los organismos dedicados a las propuestas recreativas a ampliar su oferta.

En ese contexto, La Casa de la Puna se perfila como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. Desde el jueves y hasta el domingo concentrará una nutrida agenda de actividades pensadas para públicos de todas las edades, combinando espectáculos musicales, gastronomía regional, talleres de danzas tradicionales, una feria de artesanos y productores locales y espacios de recreación al aire libre.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio distintas expresiones culturales y gastronómicas, ofreciendo una programación continua durante cuatro jornadas en las que el espíritu patrio y el movimiento turístico marcarán el ritmo de las celebraciones.

Locro Patrio y música en vivo para celebrar el 9 de Julio

Las actividades comenzarán el jueves 9 de Julio al mediodía con la realización del tradicional Locro Patrio, una propuesta que combinará uno de los platos más representativos de la fecha con espectáculos musicales en vivo.

El almuerzo contará con las presentaciones de Fernando Guilla, El Vendaval y Rafa Toledo, quienes serán los encargados de acompañar la jornada con su música. La entrada tendrá un valor de 8.000 pesos.

La programación continuará durante la noche. A partir de las 22 horas, en el espacio climatizado de la Casa de la Puna, la Peña de Achalay ofrecerá una nueva propuesta artística destinada a quienes deseen extender los festejos. En esa oportunidad actuará el grupo Tres Tristes Tigres, acompañado por Lela Folquer y Nati Torres como invitadas especiales. La entrada tendrá un costo de 8.000 pesos e incluirá una copa de vino.

La Feria Manos Catamarqueñas

Durante el viernes y sábado, entre las 12 y las 18 horas, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital llevará adelante una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas.

La propuesta se desarrollará en la Plaza Quique Sánchez Vera, ubicada frente a la Casa de la Puna, donde numerosos artesanos, productores y diseñadores exhibirán sus creaciones. Además de los puestos de exposición, el espacio contará con otras alternativas para quienes recorran la feria. Entre las propuestas previstas se destacan:

Food trucks.

Rincón matero.

Talleres gratuitos.

Espectáculos con entrada libre.

La iniciativa busca ofrecer un espacio donde confluyan la producción local, la cultura y distintas propuestas recreativas para quienes visiten el predio durante ambas jornadas.

Talleres de danzas tradicionales

La agenda artística también incluirá actividades destinadas a promover las danzas tradicionales. El viernes 10, a las 12.30 horas, la profesora y bailarina Rita Soria brindará un taller gratuito de zamba, abierto al público. Una vez finalizada la capacitación, el escenario recibirá las presentaciones de:

Maite Díaz.

Ballet Dejando Huellas.

La Tríada.

Las actividades continuarán el sábado 11, también a las 12.30 horas, cuando el profesor y bailarín Agustín Molina enseñará a bailar la danza tradicional "El Sombrerito" mediante un taller gratuito. Posteriormente será el turno de los espectáculos artísticos, con las actuaciones de:

Ballet Semblanzas.

Nacho Andrada.

La Huella.

La programación busca combinar instancias participativas, mediante los talleres de danza, con presentaciones musicales y de ballet que acompañarán el desarrollo de la feria.

Gastronomía regional y agenda turística

La propuesta gastronómica tendrá un lugar destacado durante los mediodías del viernes y sábado. En el interior de la Casa de la Puna, Achalay complementará las actividades con una oferta basada en comidas típicas, que podrán disfrutarse acompañadas por vinos regionales o cervezas artesanales.

De esta manera, la gastronomía se integrará al resto de las actividades previstas, sumándose a la feria, los talleres y los espectáculos para conformar una programación que se extenderá durante todo el fin de semana largo.

Quienes deseen conocer el detalle de las actividades programadas para este mes, así como las distintas propuestas turísticas de la ciudad, podrán consultar la agenda de julio y la información disponible en la página web sfvc.tur.ar, además de las redes oficiales de SFVC Turismo, donde se difunden las distintas iniciativas previstas para este período de vacaciones de invierno.