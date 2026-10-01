El SEM implementó una nueva edición del Operativo Municipal de Evaluación

Durante el mes de septiembre, la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, llevó adelante una nueva edición del Operativo Municipal de Evaluación (OME), una herramienta diagnóstica implementada por la Dirección General de Educación junto con su Equipo Técnico de Fortalecimiento Pedagógico.

La propuesta estuvo dirigida a estudiantes de 3.º y 6.º grado del nivel primario, pertenecientes a las tres instituciones que integran el Sistema Educativo Municipal (SEM). El objetivo central de esta instancia fue generar indicadores precisos que permitan conocer y analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en las escuelas comunales.

El operativo se planteó como una instancia destinada a relevar información sobre los saberes alcanzados por los alumnos, pero también como una herramienta para sistematizar esos datos y transformarlos en evidencia útil para el trabajo educativo. En ese sentido, la evaluación se incorporó a un proceso más amplio de análisis de las prácticas y de acompañamiento de los estudiantes.

Lengua y Matemática, en el centro del relevamiento

Uno de los ejes principales de la iniciativa fue la recopilación y sistematización de información cualitativa y cuantitativa relacionada con los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en las áreas curriculares de Lengua y Matemática.

El relevamiento permitió concentrar la mirada sobre los saberes adquiridos en dos áreas curriculares consideradas dentro de esta instancia de evaluación, generando información que puede ser analizada por las autoridades educativas, los equipos directivos y los docentes. Los datos obtenidos permiten observar el estado de los aprendizajes y, a partir de esa información, reconocer aquellos aspectos que presentan avances, consolidar las fortalezas que ya existen en las instituciones y advertir de manera oportuna los contenidos o competencias que requieren un acompañamiento más intensivo.

De esta manera, el OME no se limita a la obtención de resultados, sino que busca que la información producida pueda tener una utilidad concreta dentro del sistema educativo municipal.

Información para detectar avances y necesidades

Uno de los aportes centrales del operativo está relacionado con la posibilidad de reconocer progresos pedagógicos y consolidar fortalezas institucionales. Al mismo tiempo, el relevamiento permite detectar de manera anticipada aquellos contenidos o competencias que necesitan una mayor intensificación del acompañamiento escolar.

Esta dimensión adquiere particular importancia antes del pasaje de los estudiantes al siguiente ciclo formativo, ya que contar con información sobre los aprendizajes alcanzados permite identificar aspectos que demandan atención y orientar acciones destinadas a fortalecer las trayectorias educativas. En este marco, la evaluación funciona como una instancia diagnóstica que aporta elementos para comprender los procesos de aprendizaje y para que los equipos responsables de la educación municipal puedan contar con indicadores precisos al momento de definir estrategias.

El propósito es que los resultados obtenidos no queden reducidos a un registro de desempeño, sino que puedan convertirse en una herramienta para profundizar las acciones de acompañamiento en las escuelas.

Los resultados como insumo para la planificación educativa

Los datos producidos por las pruebas constituyen, de acuerdo con el planteo del operativo, un insumo estratégico para la planificación educativa. Su principal aporte está vinculado con la posibilidad de disponer de evidencia empírica para orientar la toma de decisiones tanto en el nivel de gestión como en el trabajo cotidiano que se desarrolla dentro de las aulas.

En términos técnicos, la información relevada permite contar con elementos concretos para:

Identificar progresos pedagógicos alcanzados por los estudiantes.

alcanzados por los estudiantes. Reconocer y consolidar fortalezas institucionales .

. Detectar contenidos y competencias que requieren una intensificación del acompañamiento.

que requieren una intensificación del acompañamiento. Orientar la planificación educativa a partir de evidencia empírica.

a partir de evidencia empírica. Aportar herramientas para la toma de decisiones en los distintos niveles de gestión.

en los distintos niveles de gestión. Actualizar prácticas metodológicas de los equipos directivos y docentes.

de los equipos directivos y docentes. Diseñar dispositivos de intervención específicos de acuerdo con las necesidades detectadas.

de acuerdo con las necesidades detectadas. Fortalecer las trayectorias escolares de cada estudiante.

La información obtenida, de este modo, establece un vínculo entre la evaluación de los aprendizajes y las decisiones que se adoptan posteriormente para acompañar los procesos educativos.

Evaluación y mejora continua

La implementación del Operativo Municipal de Evaluación se inscribe en una concepción de la evaluación formativa como parte de una política pública de mejora continua. Bajo este enfoque, los resultados obtenidos se integran a un proceso destinado a aportar herramientas concretas para el fortalecimiento de las prácticas educativas.

La evaluación permite, en este sentido, generar información sobre los aprendizajes y ponerla a disposición de quienes intervienen en la planificación y el desarrollo de las propuestas pedagógicas. Los equipos directivos y docentes pueden utilizar esos elementos para revisar y actualizar sus prácticas metodológicas, además de diseñar dispositivos de intervención específicos cuando los resultados señalen la necesidad de profundizar determinados acompañamientos.

El eje está puesto, por lo tanto, en utilizar la información producida para mejorar las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.