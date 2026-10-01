Tragedia en El Chaltén: qué se sabe sobre la avalancha que mató a una esquiadora francesa

Una avalancha ocurrida en el cerro Crestón, dentro de la reserva provincial Lago del Desierto, en las cercanías de El Chaltén, provincia de Santa Cruz, provocó la muerte de una turista francesa que realizaba una travesía de esquí junto a su esposo.

La víctima fue identificada como Juliette Agathe Elena Willmann, de 29 años. Su esposo, Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi, de 30, también quedó atrapado por el desprendimiento, aunque pudo ser rescatado con vida. La pareja se encontraba practicando esquí de travesía en la ladera este del cerro cuando una placa del manto níveo cedió y desencadenó el desplazamiento de nieve. La avalancha los arrastró aproximadamente 400 metros pendiente abajo, en un sector de alta montaña caracterizado por las fuertes pendientes y las dificultades de acceso.

El aviso sobre el accidente llegó cerca de las 12:30 del martes, cuando un guía que se encontraba en la zona alertó que dos personas habían sido alcanzadas por un desprendimiento del manto níveo.

Los primeros en llegar fueron otros esquiadores

Antes de que arribara cualquier equipo oficial de emergencia, un grupo de esquiadores que se encontraba en las proximidades llegó hasta el sector afectado y comenzó las tareas de búsqueda.

Fueron esos primeros rescatistas quienes lograron localizar y desenterrar a los dos turistas. Willmann se encontraba sepultada aproximadamente a un metro y medio de profundidad. Cuando fue encontrada, no presentaba signos vitales. Una médica de la posta sanitaria de El Chaltén orientó por radio la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los intentos, sin embargo, no obtuvieron respuesta y posteriormente se confirmó el fallecimiento de la mujer.

La situación de Mehdi fue diferente. El hombre permaneció consciente durante todo el rescate. Los primeros profesionales que lo asistieron detectaron una lesión en la columna. Como podía movilizarse con asistencia, los propios guías resolvieron iniciar el descenso con él sin esperar el arribo de los equipos oficiales de emergencia.

La decisión tuvo como objetivo acelerar los tiempos de evacuación. Luego de recibir atención en la posta sanitaria de El Chaltén, Mehdi fue trasladado al hospital SAMIC, donde continuaría con los estudios correspondientes.

Un operativo condicionado por la distancia y el terreno

A las 13:15, Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, la Comisión de Auxilio de El Chaltén y personal de salud organizaron un grupo de intervención para ingresar al sector donde había ocurrido la avalancha.

Los rescatistas partieron equipados con una camilla, un desfibrilador, oxígeno y elementos de primeros auxilios. Sin embargo, el operativo enfrentaba una dificultad determinante: la distancia hasta el lugar del accidente. Desde la Ruta Provincial 41, el recorrido a pie hasta el sector puede demandar entre cuatro y cinco horas, dependiendo de las características del terreno montañoso. A esa dificultad se sumaban las condiciones propias del área cordillerana y las fuertes pendientes.

El accidente se produjo en un sector de alta montaña próximo al glaciar Huemul, al norte del monte Fitz Roy, aproximadamente a 35 kilómetros de El Chaltén. Se trata de una zona frecuentada por andinistas que realizan trekking en glaciares y ascensos de alta dificultad. Las condiciones de acceso limitado propias de la cordillera patagónica en esta época del año dificultaron las tareas desde el comienzo del operativo.

Quién era Juliette Willmann

Juliette Agathe Elena Willmann tenía 29 años, había nacido en Marsella y creció en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur, antes de instalarse en Chamonix.

Desde pequeña practicó diferentes disciplinas deportivas, entre ellas judo, golf, running, mountain bike y esquí alpino. Con el tiempo encontró en el freeride su camino deportivo y entre 2019 y 2022 compitió en el Freeride World Tour, uno de los principales circuitos internacionales de esta especialidad. Su vínculo con la montaña ocupaba un lugar central en su trayectoria. En el documental RISE with Juliette Willmann, estrenado en 2024, reflexionó sobre el camino que había recorrido dentro del freeride y sobre la influencia que esa actividad había tenido en su vida.

En ese material sostuvo: "Es el freeride lo que me ha ayudado a descubrir hacia dónde iba y a saber por qué lo hacía. Y eso me moldeó como persona".

También se refirió al vínculo que mantenía con la alta montaña y a la necesidad de respetar sus condiciones. "En la montaña eres vulnerable. Las montañas deciden y hay que escucharlas, hay que respetarlas", expresó.

Una travesía que había comenzado días antes

Willmann había llegado a la Patagonia junto a su esposo Mehdi, con quien compartía la pasión por el esquí y las actividades de montaña. La pareja se encontraba recorriendo la cordillera y, días antes de la tragedia, había publicado registros de sus travesías por la región.

Entre esas experiencias se encontraba el ascenso al cerro Madsen, también en las inmediaciones de El Chaltén. La esquiadora había compartido imágenes de aquella jornada y había descripto las condiciones que encontraron durante el recorrido. La aproximación había demandado unos 10 kilómetros hasta la línea de nieve. Posteriormente, la pareja debió esperar a que mejoraran las condiciones meteorológicas para continuar y finalmente alcanzó la cima.

En esa oportunidad, Willmann había expresado su entusiasmo por la experiencia: "Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble", había escrito.

Mehdi también había compartido registros de sus recorridos por la cordillera patagónica. Entre ellos figuraba un descenso por un corredor frente al Cerro Castillo, en Chile.

Era esa misma travesía por la cordillera la que había llevado a la pareja hasta el cerro Crestón, donde finalmente ocurrió el accidente.

La tragedia interrumpió así un recorrido que ambos habían emprendido vinculados a una misma pasión: el esquí y las actividades de montaña. El operativo de rescate se extendió durante varias horas en un escenario de alta montaña, mientras las circunstancias precisas del desprendimiento y las causas que determinaron la muerte de Willmann quedan sujetas a las actuaciones y pericias correspondientes.