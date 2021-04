El Colegio de Bioquímicos alerta por el test casero de Covid que aprobó la ANMAT

Es de procedencia china y fue autorizado como de venta libre, pero para su uso requiere de un profesional médico, enfermero o bioquímico. Tiene un menor costo que el PCR y se obtiene el resultado en 10 minutos con un 96,8 por ciento de eficacia. La habilitación de ANMAT ha generado alerta en los profesionales de la salud de Catamarca y de varias provincias, quienes ponen en duda que los usuarios comuniquen el resultado, esto de mínima. Lo más grave sería los daños colaterales que el usuario se puede ocasionar al decidir realizarlo en su casa sin la consulta con un profesional.

Así lo indicó el presidente del Colegio de Bioquímicos de Catamarca, Enrique Ocampo (h) quien manifestó, en diálogo con Radio Valle Viejo, su preocupación sobre esta habilitación que libró la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica el pasado miércoles. El profesional sentenció “esto es muy preocupante porque hay que saberlo hacer. Nosotros como bioquímicos estamos adiestrados para hacer ese tipo de maniobras porque tiene su riesgo para la salud del paciente”. En este sentido Ocampo detalló que con el hisopo y ante el desconocimiento, se puede llegar a ocasionar daños irreparables a nivel neurológico, por cuanto se puede generar daños y provocar la pérdida de líquido encéfalo raquídeo. Y agregó “además tenemos que saber hasta dónde vamos a hacer el hisopado, hasta dónde vamos a llegar, cómo tenemos que hacer para recolectar el virus para luego, con esa muestra, hacer el análisis casero. Y ese test tiene que estar validado por un bioquímico”.

El procedimiento que se podría adquirir en las farmacias, tiene un costo de $2600, casi el mismo valor que se cobra en un laboratorio, con la ventaja en este último caso, que allí sí se cumplen las condiciones y cuidados que una práctica como esta merece.

El titular del Colegio Bioquímico local luego puso en duda que el paciente o usuario, en el caso que la muestra diera positivo, efectivamente informe esto a las autoridades. “Si llega a ser positivo, ¿lo va a informar?. Nosotros como profesionales tuvimos que hacer un curso en el SISA. Una vez aprobado, lo informamos al Ministerio de Salud y ellos nos dieron un código para poder cargar en el sistema. Es allí donde se vuelcan los datos epidemiológicos de la Argentina. Y además nosotros, si da positivo, debemos informar inmediatamente al COE”.

Otro de las preocupaciones en relación a lo aprobado por ANMAT, que al ser de venta libre, no genera ningún tipo de seguimiento con la muestra que se fuera a recolectar. Por tanto, en el caso que el test se hiciera correctamente y si no se comunica esto a un profesional, no sólo que el dato no se registra sino que, además, el test en sí representa un peligro para la comunidad. Este debe eliminarse como residuo patógeno y no hay certeza que la persona vaya a proceder con este cuidado y responsabilidad.

Ahora se aguarda que la Provincia emita una postura respecto a este procedimiento, por su peligrosidad, al igual que lo ha hecho La Rioja, por referir un ejemplo cercano. Por lo pronto el Colegio de Bioquímicos de Catamarca ya envió ayer nota al Ministerio de Salud para que este, a su vez, anule la venta libre en las farmacias locales.