El Colegio de Bioquímicos contra el auto test: "Se perdería la referencia de los contagios

En abril de este año el Colegio de Bioquímicos de Catamarca, había alertado por la venta y uso del test casero de Covid que había aprobado en ese momento la ANMAT. Ahora en el caso del autotest, la postura de los colegiados es similar, por cuanto sostienen que el procedimiento lo debe hacer un profesional y alertan por los resultados equívocos que se pueden dar y la chance de mayores contagios.

El Dr. Enrique Ocampos volvió a manifestarse, ahora ante la posible autorización de los test de autodiagnóstico Covid en el país. La medida, que es analizada por el Ministerio de Salud de la Nación, es consecuencia primero del nuevo brote o tercera ola de Covid y del considerable aumento de personas con interés por testearse. Esto ha generado, en la mayoría de las provincias, que los centros de testeos se vean desbordados. La solución sería el autotest pero el bioquímico planteó sus reservas.

“La gente no sabe tomar bien la muestra pero supongamos que es un paciente positivo e hizo mal el test, le dará como resultado negativo. Ese paciente va a salir a la calle. El segundo problema va a ser el del paciente que certificando que es positivo, no sabemos realmente si lo va a comunicar y si va a hacer el aislamiento. El autotest es un gran problema. Y de esta manera no vamos a saber realmente cuántos pacientes positivos va a haber en la Argentina y por lo tanto se perdería la referencia de los contagios”, dijo el profesional en diálogo con una emisora radial.

Costos y consultas

Según reveló el Dr. Ocampos cada autotest podría adquirirse a un costo de entre $1.300 a $1.500 más IVA en las farmacias, en caso de ser autorizado por el Gobierno nacional y la adhesión de las provincias.

Comentó en cuanto a las consultas, que efectivamente hubo un incremento de testeos. De los diez tests diarios que realizaban antes de la tercera ola, en los últimos días aumentaron a 300 con más del 20 por ciento de positividad. El profesional, al igual que las autoridades de Salud de la provincia, sostiene que esto es consecuencia de la llegada de los estudiantes procedentes de Córdoba, y que por la alta contagiosidad, acompaña el pensar de la Dra. Manuel Avila, esto podría tratarse de la variante Omicron.