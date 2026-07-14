Martes de primaverita en Catamarca: ¿a cuánto llegará la máxima?

La semana continua con un escenario de estabilidad meteorológica, de acuerdo con el pronóstico previsto para este martes. Las condiciones del tiempo se mantendrán prácticamente sin cambios desde la madrugada hasta la noche, con cielo parcialmente nublado durante todas las franjas horarias y cero de probabilidad de precipitaciones.

A ello se sumará un comportamiento moderado del viento, que mantendrá velocidades constantes y una progresiva rotación en su dirección predominante, mientras que las temperaturas mostrarán un ascenso gradual hasta alcanzar una tarde agradable antes de volver a descender hacia la noche, esto según el Servicio Meteorológico Nacional.

La madrugada y la mañana con ambiente fresco

Las primeras horas estuvieron acompañadas por un ambiente fresco y condiciones de nubosidad parcial. Durante la madrugada, la temperatura fue de 5 grados, con cielo parcialmente nublado y viento proveniente del sector Norte, cuya velocidad se ubicará entre 13 y 22 km/h.

Con el avance de la jornada, la mañana mantendrá características muy similares. El pronóstico indica una temperatura de 3 grados, persistencia del cielo parcialmente nublado y vientos que continuarán predominando desde el norte, conservando velocidades de entre 13 y 22 km/h. Este comportamiento evidencia una continuidad en las condiciones meteorológicas durante las primeras horas del día, sin cambios bruscos ni fenómenos asociados a inestabilidad.

La tarde será el momento más cálido del día

El período de mayor temperatura se registrará durante la tarde, cuando el termómetro alcance una máxima de 21 grados. El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que el viento modificará su dirección predominante hacia el Noreste (NE), aunque conservará una intensidad estable de 13 a 22 km/h.

Estas condiciones convertirán a la tarde en el tramo más templado de la jornada, manteniendo la estabilidad atmosférica y sin variaciones en la probabilidad de precipitaciones, que seguirá siendo nula.

La noche cerrará con descenso de temperatura

Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender y se ubicarán en 13 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. En este último tramo del día también se registrará un nuevo cambio en la dirección del viento, que pasará a predominar desde el Este (E), sin modificar su intensidad, ya que continuará soplando entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el cierre de la jornada conservará el mismo patrón de estabilidad observado durante todo el martes, sin anuncios de lluvias ni de otros fenómenos meteorológicos relevantes.

El panorama previsto para este día refleja, en síntesis, una jornada con condiciones meteorológicas estables, sin ráfagas de viento y con una temperatura máxima de 22 grados, en un contexto de cielo parcialmente nublado que se mantendrá desde la madrugada hasta la noche en todo el transcurso del día.