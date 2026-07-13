"Eterno agradecimiento": las emotivas palabras de una familia para un policía

Un emotivo mensaje de agradecimiento puso en valor el accionar del oficial ayudante Isaías Chaile, integrante de la Policía de Catamarca, más precisamente de la Comisaría Seccional Octava, luego de su intervención durante una emergencia médica que tuvo como protagonista a Hortensia del Carmen Lobo.

La nota fue escrita por Verónica y Miguel, hijos de la mujer, quienes decidieron hacer público su reconocimiento por la actuación del efectivo policial en un momento que describieron como determinante para su familia. A través de una breve pero muy sentida nota, ambos expresaron su "más profundo y eterno agradecimiento" al oficial, resaltando tanto su profesionalismo como su compromiso humano frente a una situación de extrema urgencia.

La intervención durante una emergencia médica

Según relataron los familiares, el episodio ocurrió el pasado 2 de julio, durante horas de la tarde, cuando Hortensia del Carmen Lobo sufrió una emergencia médica. En ese contexto, el oficial ayudante Isaías Chaile actuó de manera inmediata y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras la mujer era trasladada hacia el Hospital San Juan Bautista.

De acuerdo con el testimonio de la familia, la rapidez en la respuesta, junto con los conocimientos demostrados por el efectivo policial, fueron determinantes en un momento crítico. Los hijos de la mujer destacaron que la intervención permitió sostener con vida a su madre durante el tiempo necesario para que pudiera producirse el reencuentro familiar.

Un gesto que permitió una despedida

En el mensaje difundido, Verónica explicó el significado que tuvo la actuación del oficial para toda la familia. Según manifestó, gracias a la intervención de Isaías Chaile fue posible que ella pudiera viajar para acompañar a su madre durante sus últimas horas de vida.

En el texto expresó que el accionar del policía permitió que pudiera brindarle una despedida cargada de afecto y acompañamiento. Para la familia, ese momento representó un consuelo invaluable en medio de una situación atravesada por el dolor. El agradecimiento destaca especialmente que la actuación del efectivo no solo estuvo marcada por la aplicación de los procedimientos correspondientes, sino también por la calidad humana demostrada durante la emergencia.

Un mensaje de gratitud

En el tramo final del escrito, Verónica y Miguel expresan que no encuentran palabras suficientes para dimensionar el valor del gesto realizado por el oficial ayudante Isaías Chaile.

Según señalaron, la actuación del efectivo les brindó un inmenso consuelo en medio de una situación de profundo dolor. La carta concluye con un mensaje de reconocimiento y deseos para el futuro del integrante de la fuerza policial. Los familiares manifestaron: "Que Dios y la Virgen del Valle bendigan su vocación de servicio y guíen siempre su camino."

Finalmente, el texto lleva la firma de Verónica y Miguel, quienes cierran el mensaje con la expresión "Con eterna gratitud", reflejando el sentimiento que motivó el reconocimiento público hacia el oficial ayudante de la Comisaría Seccional Octava.