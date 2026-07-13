Cuál es el electrodoméstico que muchos olvidan desenchufar y que los electricistas recomiendan vigilar

Durante años, muchas personas consideraron que los cargadores de celulares eran los principales dispositivos que debían desenchufarse cuando no estaban en uso. Sin embargo, los especialistas en seguridad eléctrica advierten que existe otro electrodoméstico que suele pasar completamente desapercibido y que merece una atención especial: la tostadora.

Aunque se trata de un aparato de uso cotidiano y generalmente permanece pocos minutos en funcionamiento, dejarlo enchufado de manera permanente puede representar un riesgo que muchas veces pasa inadvertido. Además de continuar conectado a la red eléctrica, la tostadora puede seguir consumiendo una pequeña cantidad de electricidad mientras permanece enchufada y quedar expuesta a eventuales fallas eléctricas o sobretensiones.

La recomendación de desenchufarla una vez finalizado su uso responde a criterios de seguridad que buscan minimizar posibles inconvenientes derivados de desperfectos eléctricos, especialmente en un electrodoméstico diseñado para trabajar con altas temperaturas.

Por qué la tostadora requiere una atención especial

La principal característica que diferencia a la tostadora de otros pequeños electrodomésticos es que funciona mediante resistencias eléctricas capaces de generar altas temperaturas. Mientras el aparato permanece conectado a la red eléctrica, sus componentes continúan vinculados al suministro eléctrico, aun cuando no esté siendo utilizado.

A este aspecto se suma otro factor importante: la acumulación de migas y restos de alimentos en su interior. Si bien estos residuos forman parte del uso habitual del electrodoméstico, pueden convertirse en un elemento de riesgo si se produce algún desperfecto eléctrico.

La combinación entre componentes que generan calor y residuos acumulados explica por qué los especialistas recomiendan extremar los cuidados con este tipo de aparatos de cocina.

La recomendación de los especialistas

John Drengenberg, director de Seguridad del Consumidor de UL Solutions, explicó en distintas recomendaciones de seguridad doméstica que los pequeños electrodomésticos con resistencia eléctrica, como las tostadoras, conviene desenchufarlos cuando no se utilizan.

Según el especialista, incorporar este hábito permite reducir los riesgos asociados a sobretensiones, fallas eléctricas o desperfectos internos que, aunque no son frecuentes, pueden producirse mientras el equipo permanece conectado a la corriente eléctrica.

La recomendación no apunta únicamente al ahorro de energía, sino principalmente a disminuir la exposición del aparato a situaciones que podrían generar inconvenientes mientras permanece enchufado sin estar en funcionamiento.

Por qué algunos electrodomésticos representan más riesgos que otros

Los especialistas señalan que no todos los aparatos eléctricos requieren el mismo nivel de precaución, ya que existen características específicas que incrementan el nivel de riesgo.

Entre los principales factores se encuentran:

Generan calor: los electrodomésticos que utilizan resistencias eléctricas necesitan mayores precauciones debido a las altas temperaturas que alcanzan durante su funcionamiento.

los electrodomésticos que utilizan resistencias eléctricas necesitan mayores precauciones debido a las altas temperaturas que alcanzan durante su funcionamiento. Acumulan residuos: las migas y otros restos de alimentos pueden favorecer la aparición de incidentes ante un desperfecto.

las migas y otros restos de alimentos pueden favorecer la aparición de incidentes ante un desperfecto. Permanecen enchufados durante mucho tiempo: cuanto mayor es el tiempo de conexión a la red eléctrica, mayor es la exposición a posibles fallas eléctricas.

Estas condiciones explican por qué los especialistas recomiendan prestar una atención especial a los pequeños electrodomésticos de cocina, entre ellos la tostadora.

El error más frecuente al utilizar una tostadora

Uno de los hábitos que los electricistas identifican como más comunes consiste en dejar la tostadora enchufada una vez finalizado su uso. A ello se suma otra práctica que también puede incrementar los riesgos: utilizar el aparato cerca de materiales inflamables.

Cortinas, repasadores u otros elementos similares pueden representar un riesgo si se encuentran demasiado próximos a un electrodoméstico que trabaja con elevadas temperaturas.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la limpieza de la bandeja inferior, donde se acumulan las migas que caen durante el uso cotidiano. Con el paso del tiempo, estos restos pueden quemarse debido al uso repetido del aparato, generando humo o incluso un principio de incendio.

Recomendaciones para un uso más seguro

Para reducir los riesgos asociados al uso cotidiano de la tostadora, los electricistas aconsejan incorporar una serie de medidas simples que pueden formar parte de la rutina doméstica.

Las principales recomendaciones son:

Desenchufarla una vez que termine de utilizarse.

una vez que termine de utilizarse. Esperar a que se enfríe antes de guardarla.

antes de guardarla. Limpiar periódicamente la bandeja donde se acumulan las migas.

la bandeja donde se acumulan las migas. Evitar colocarla cerca de cortinas, repasadores u otros materiales inflamables.

Estas prácticas buscan disminuir la posibilidad de incidentes relacionados con fallas eléctricas, altas temperaturas o acumulación de residuos, aspectos que convierten a la tostadora en uno de los pequeños electrodomésticos que merece una atención especial dentro del hogar.

Aunque suele ser un aparato cotidiano y de uso breve, la tostadora concentra características que justifican extremar los cuidados. La combinación de resistencias eléctricas, generación de calor, permanencia conectada a la red y acumulación de migas explica por qué los especialistas recomiendan desenchufarla cuando no está en uso y mantener una limpieza periódica. Adoptar estas medidas permite reducir los riesgos asociados a su funcionamiento y favorecer un uso doméstico más seguro.