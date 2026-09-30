El Congreso de la Nación rendirá homenaje al Beato Mamerto Esquiú

En el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, el Congreso de la Nación será sede de un homenaje destinado a recuperar su figura y su palabra. El encuentro tendrá lugar el martes 6 de octubre, a las 16:00, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.

Bajo el título "La Palabra del Beato", la propuesta se presenta como un espacio de diálogo, memoria y encuentro en torno a la figura de Mamerto Esquiú, reconocido como ilustre catamarqueño y Orador de la Constitución.

La convocatoria está impulsada por los diputados nacionales por Catamarca Claudia Palladino, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, mientras que la iniciativa también cuenta con el impulso de la diputada nacional con mandato cumplido Silvana Ginocchio.

La elección del Congreso de la Nación como escenario del homenaje establece, además, un marco institucional para una jornada que buscará articular distintos modos de aproximarse a la figura de Esquiú: desde la memoria histórica y el ámbito académico hasta la dimensión religiosa, audiovisual, musical y artística.

Historia, academia y cultura

El cronograma previsto para la jornada contempla una serie de actividades que permitirán abordar diferentes aspectos vinculados con el legado y la memoria del Beato Mamerto Esquiú.

La actividad comenzará con la apertura institucional, seguida por la bienvenida y las palabras de los Diputados Nacionales por Catamarca, quienes tendrán a su cargo la presentación inicial del encuentro.

A continuación, se realizará la proyección audiovisual de SER ESENCIAL "Esquiú, el milagro de la unión", con una presentación especial a cargo de Walter Peña, autor y productor. La incorporación de esta producción audiovisual al programa permitirá sumar una perspectiva narrativa y artística a la jornada, dentro de una propuesta que busca poner en diálogo distintas expresiones alrededor de la figura del homenajeado.

El cronograma contempla también una instancia dedicada al trabajo académico y editorial. En ese marco, se concretará la presentación de los libros de los Congresos Académicos sobre el Beato Esquiú, a cargo del Padre Oscar Tapia, de la Diócesis de Catamarca, y del Padre Pablo Reartes, de la comunidad franciscana.

La historia de Catamarca como eje del diálogo

Otro de los momentos centrales será la mesa de diálogo con referentes de la historia de Catamarca, una instancia destinada a profundizar en la dimensión histórica de la figura de Esquiú y su vínculo con la provincia.

La mesa estará a cargo de Mgter. Marcelo Gershani Oviedo, Mgter. Mario Vera y Lic. Ezequiel Omar Sosa, quienes participarán de este espacio de intercambio y reflexión. La presencia de referentes de la historia de Catamarca se integra así a una jornada que propone distintas aproximaciones a una figura que forma parte de la memoria catamarqueña y que, en el marco de su Bicentenario, vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de una propuesta institucional desarrollada en el ámbito del Congreso de la Nación.

El encuentro "La Palabra del Beato" articula, de este modo, diferentes lenguajes y espacios de conocimiento: la institucionalidad, la producción audiovisual, la investigación académica, la historia, la dimensión religiosa y las expresiones artísticas.

Un cierre con música y tradición

La jornada tendrá también un cierre musical y artístico. El programa prevé la interpretación en vivo de la obra folclórica "Del Suncho a la Gloria", incorporando la música como parte del homenaje y como expresión cultural vinculada con la identidad que atraviesa la propuesta.

Luego de la presentación musical se concretará la despedida y cierre del encuentro, dando por finalizada una jornada concebida alrededor de la memoria, el diálogo y el reconocimiento.

El Bicentenario como marco de encuentro

El homenaje al Beato Mamerto Esquiú se inscribe así en una fecha especialmente significativa: el Bicentenario de su nacimiento. En este contexto, el Congreso de la Nación será el punto de encuentro para una propuesta que reúne a representantes institucionales, referentes religiosos, investigadores de la historia de Catamarca y exponentes de la producción audiovisual y artística.

Con "La Palabra del Beato", la jornada plantea un recorrido que comienza con la institucionalidad y la memoria, continúa con la producción audiovisual y académica, incorpora el análisis histórico y concluye con una expresión folclórica y artística. Todo ello se desarrollará el martes 6 de octubre, a las 16:00, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento de Mamerto Esquiú.