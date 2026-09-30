La comunidad franciscana se prepara para celebrar a San Francisco

La comunidad franciscana se prepara para vivir una celebración especial en torno a la Solemnidad de San Francisco de Asís, en el marco del Año Jubilar por los 800 años de su muerte.

La conmemoración tendrá como escenario el templo franciscano San Pedro de Alcántara, ubicado en calle Esquiú 550 de Capital, donde se desarrollará un triduo desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre. El programa propone una serie de celebraciones que se extenderán durante cuatro jornadas y que tendrán como eje el rezo de la Corona Franciscana, la celebración de la Santa Misa y, en una de las jornadas, la conmemoración del Tránsito de San Francisco de Asís.

La programación culminará el domingo 4 de octubre, día de la Fiesta del Santo de Asís, con una Santa Misa y un ágape fraterno a la canasta.

Cuatro jornadas para acompañar la celebración

El cronograma comenzará el jueves 1 de octubre y continuará el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4. Durante las primeras dos jornadas, la comunidad podrá participar de una estructura de celebración que combinará el rezo de la Corona Franciscana con la Santa Misa.

El programa establecido para el jueves 1 y el viernes 2 es el siguiente:

19:30: Rezo de la Corona Franciscana.

20:00: Santa Misa.

La continuidad del programa permitirá a la comunidad franciscana acompañar las celebraciones durante los días previos a la fiesta del Santo de Asís, manteniendo como referencia el Año Jubilar por los 800 años de su muerte.

El Tránsito de San Francisco de Asís

El sábado 3 de octubre tendrá una característica particular dentro del programa. La jornada estará dedicada a El Tránsito de San Francisco de Asís, con una celebración específica que antecederá a la Santa Misa. La actividad comenzará a las 19:30 con el Rezo del Tránsito de San Francisco. A las 20:00 se celebrará la Santa Misa.

El cronograma para esta jornada contempla:

19:30: Rezo del Tránsito de San Francisco.

20:00: Santa Misa.

De esta manera, el sábado se incorpora al triduo una instancia específica dedicada al Tránsito de San Francisco, como parte de las celebraciones programadas por la comunidad franciscana.

El domingo, la Fiesta del Santo de Asís

El domingo 4 de octubre será la jornada central del programa, identificada como la Fiesta del Santo de Asís. La celebración se desarrollará también bajo el marco del Año Jubilar por los 800 años de la muerte del Santo.

La jornada comenzará a las 19:30 con el Rezo de la Corona Franciscana y continuará a las 20:00 con la Santa Misa.

El programa previsto para el domingo es:

19:30: Rezo de la Corona Franciscana.

20:00: Santa Misa.

Al finalizar: ágape fraterno a la canasta.

La conclusión del programa incorporará así un momento de encuentro comunitario. Una vez finalizada la Santa Misa, se realizará un ágape fraterno a la canasta, como cierre de las actividades previstas para la celebración.