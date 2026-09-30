El misterio, la memoria y las apariencias llegan a la 18º Feria del Libro

La 18° Feria del Libro Catamarca, un evento de profunda relevancia cultural que se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre en el Predio Ferial, se prepara para recibir una variada y enriquecedora programación. En esta edición, el encuentro reunirá distintas voces y propuestas literarias de autores catamarqueños y de la región. Cada una de estas publicaciones conforma una invitación abierta a recorrer trayectorias narrativas atravesadas de manera constante por el tiempo, la memoria, el misterio y la imaginación. Las actividades previstas proponen acercar al público a distintas voces y proyectos editoriales, generando espacios idóneos para conocer nuevas obras y compartir de primera mano con sus autores los procesos y universos que existen detrás de cada publicación.

Los márgenes de la razón y el misterio cotidiano

El puntapié inicial de este recorrido literario estará a cargo de Miriam Andreo, una autora nacida en Jujuy pero catamarqueña por elección y pertenencia. La escritora presentará su libro Marginalia el día miércoles 7 de octubre a las 19.30 horas en el Auditorio 2. En esta obra, Andreo ejerce un desplazamiento desde su faceta en la docencia y la reflexión filosófica hacia el campo de la ficción, con el objetivo de explorar territorios donde la razón deja su lugar al misterio.

La autora, profundamente interesada en abordar la memoria, la pérdida y las zonas silenciosas de la experiencia humana, construye relatos protagonizados por personajes y situaciones que caminan de forma constante por la cornisa de la narrativa y habitan los márgenes de sus propias vidas. Publicado por Editorial Orsai, el libro reúne un conjunto de ocho cuentos atravesados por una persistente tensión entre lo cotidiano y aquello que irrumpe de forma inesperada para ponerlo en duda.

Entre las situaciones que tejen este universo inquietante, la obra presenta:

• Una sala de espera donde nadie se atreve a pronunciar palabra.

• Un andén en el que alguien permanece completamente inmóvil durante años.

• La historia de una mujer que desaparece dos veces.

• Un filólogo que, en medio de sus investigaciones, pierde de vista el motivo central de su búsqueda.

A través de casas que guardan memorias oscuras, destinos que parecen acercarse de manera inevitable y personajes que descubren demasiado tarde que algo no encaja en la realidad que habitan, Andreo edifica una atmósfera singular. En ella, la literatura no busca explicar los fenómenos, sino sugerir y dejar deliberadamente zonas en sombra.

Viajes a través de los siglos y la pasión artística

La programación continuará el viernes 9 a las 17 horas en el Auditorio 3 del Salón Peregrina Zárate con la participación de Leonor Mauvecin, poeta, narradora y licenciada en Letras Modernas, quien llegará desde Córdoba para presentar su reciente novela "Goya y los caprichos del tiempo".

La obra propone un ambicioso viaje que conecta tres siglos de historia a partir de un elemento desencadenante: el hallazgo de un antiguo reloj de oro. Este objeto funciona como un nexo temporal que vincula el presente con la vida en un convento español del siglo XIX y con la apasionada relación que mantuvieron Francisco de Goya y la duquesa de Alba en 1796. En esta trama donde el misterio, el arte y el amor se entrelazan de manera profunda, se invita al lector a recorrer distintas épocas mientras reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre esos lazos invisibles capaces de unir historias y generaciones a lo largo de los siglos.

Las apariencias

Ese mismo viernes 9, a las 11.30 horas en el Auditorio 3, se llevará a cabo la presentación de "El rumor de los muertos", novela del escritor y docente Gustavo Gordillo, publicada bajo el sello de Ampatu Ediciones.

La obra retrata con agudeza la vida de una sociedad provinciana mediante el seguimiento de distintas familias que luchan por conservar su estatus social mientras la decadencia, en sus múltiples y variadas formas, comienza a acecharlas de manera implacable. A partir de ese marcado contraste entre las apariencias públicas y aquello que se deteriora a oscuras detrás de ellas, la novela de Gordillo plantea una mirada analítica sobre los vínculos interpersonales, las dinámicas familiares y las tensiones inevitables de una comunidad atravesada de principio a fin por el paso del tiempo.