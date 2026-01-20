El dique Las Pirquitas alcanzó su nivel máximo y comenzó a verter agua

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, el dique Las Pirquitas alcanzó su nivel máximo de almacenamiento y comenzó a expulsar agua por el vertedero desde las primeras horas de la mañana de este lunes. La situación generó un incremento significativo del caudal del Río del Valle, lo que motivó un llamado urgente a la población para extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de badenes y márgenes ribereñas.

De acuerdo con la información oficial, el embalse llegó a su cota máxima como consecuencia directa de las precipitaciones acumuladas durante los últimos días, que impactaron de manera sostenida en la cuenca hídrica. Ante este escenario, el vertido controlado se activó como parte del funcionamiento habitual del dique, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural de la presa y regular el excedente de agua.

Desde los organismos competentes advirtieron que, como efecto inmediato del vertido, se registra un aumento del caudal del Río del Valle, situación que puede representar un riesgo para quienes circulan o permanecen en sectores cercanos al cauce. En ese sentido, se solicitó a la comunidad evitar el cruce de badenes, no acercarse a las márgenes del río y respetar las indicaciones de seguridad, con el fin de prevenir accidentes.

Las autoridades remarcaron que este tipo de episodios son habituales durante períodos de lluvias intensas, pero insistieron en la necesidad de mantener una conducta preventiva. "El aumento del caudal puede producirse de manera repentina y con fuerza, por lo que es fundamental no subestimar el riesgo", señalaron desde el área de control hídrico.

Cabe recordar que, antes del inicio de la temporada de lluvias, el Gobierno provincial había declarado la emergencia hídrica en todo el territorio, como consecuencia del prolongado déficit de precipitaciones que afectó a la provincia durante meses. En ese contexto, se dispuso una restricción en el uso del agua para riego, entre otras medidas orientadas a garantizar el abastecimiento para consumo humano y a preservar los recursos hídricos disponibles.

La actual situación del dique Las Pirquitas refleja el impacto del cambio en las condiciones climáticas y pone nuevamente en foco la importancia de una gestión responsable del agua, tanto en períodos de escasez como en momentos de abundancia. Especialistas subrayan que el monitoreo permanente de los embalses y ríos resulta clave para anticipar escenarios de riesgo y minimizar posibles consecuencias sobre la población.