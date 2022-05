El gigante y alegre primer desfile interescolar del norte capitalino

De esquina a esquina se vistió de celeste y blanco, el color de nuestra hermosa bandera nacional, una de las arterias principales de la zona norte de la ciudad capital. La comunicad educativa participó a pleno de los festejos patrios durante el acto realizado en Avenida Terebintos sobre la vereda de la Escuela Secundaria N°76 "Dr. Alfonso M. De La Vega".

El encuentro fue organizado por las autoridades de las instituciones educativas del norte de la capital como un proyecto interescolar denominado El Impulso de estar Juntos. 25 de Mayo "Cumpleaños de La Patria".

Con una alta convocatoria, el evento reunió a todas las instituciones escolares de la zona convocando en la acera a casi 3500 estudiantes niños, jóvenes y adultos, junto a entidades deportivas del barrio Parque América.



El emotivo festejo fue el clímax de un arduo trabajo que nació del anhelo de volver a compartir juntos la fecha patria, tal y como solían hacerlo hace un tiempo en los patios de la escuela, antes del duro golpe que representó la llegada de la pandemia por COVID-19.

El impulso de estar juntos

El proyecto interescolar, el primero que se realiza en la zona norte, tiene origen en una reunión, una tarde de marzo, en la cual Miriam Ropellato, vicedirectora de la Escuela Primaria N°196 "Gobernador Crisanto Gomez", junto a la Directora del nivel secundario Silvina Romero y su Vicedirectora Delicia Nieto se plantearon un anhelo en común: compartir una fecha patria como solían hacerlo antes de la pandemia.

Consultadas por LA UNIÓN , Miriam Ropellato y Delicia Nieto relataron cómo, dónde, y cuándo nació este increíble proyecto, junto a la experiencia en carne propia de un encuentro que convocó a miles de vecinos de la zona norte.



El enorme proyecto tuvo como ideóloga a la profesora Miriam Ropellato, proveniente de un deseo de volver a brindar a su comunidad educativa aquellos recuerdos felices que solían compartirse antes de la pandemia, en los patios escolares, cuando se festejaban los 25 de Mayo.

"El proyecto comenzó a ser soñado en marzo, ya con una mirada ambiciosa: convocar a todas las instituciones escolares de la zona norte de la ciudad capital", dijo la Vicedirectora de la Escuela Primaria N°196.

Más pronto que nunca, se sumarían a esta idea la profesora Silvina Romero, Directora del Nivel Secundario de la Escuela N°76, y su Vicedirectora, Delicia Nieto. De este modo se darían los primeros pasos para la creación del proyecto El impulso de estar Juntos. 25 de Mayo "Cumpleaños de La Patria"

En efecto, las profesoras pensaron en grande desde el inicio y no tardaron en invitar e incorporar al resto de las instituciones educativas de la zona, logrando finalmente conformar el proyecto teniendo como responsables al Jardín de Infantes Nº 7, la Escuela Primaria N°180 República Argentina, la Escuela Primaria N°182 Luis Leopoldo Franco, la Escuela Primaria N°196 Gobernador Crisanto Gomez, y la Escuela Secundaria N°76 María Alfonso De La Vega.

Cuando lograron incluir como participantes también a la escuela de adultos de Parque América durante una reunión meet, con la presencia de la profesora supervisora Sotomayor Rosa, y a la escuela de básquet, la idea, al inicio demasiado ambiciosa, cobró forma bajo el verdadero deseo de estar juntos.

El proyecto tramaba un trabajo colectivo que integraba a todos los alumnos y docentes, para que, llegado el momento, se pusiera lo realizado a la vista de toda la comunidad. Todo, ideado en pro de los chicos y su formación.



El festejo de toda una comunidad educativa

Desde primera hora, cuando apenas calentaba el sol, el equipo se reunió para ornamentar el escenario del tan esperado encuentro. Guirnaldas, gallardetes, carteleras y telones elaborados por los alumnos, así como un gigantesco Cabildo, fueron pasando asistencia para conformar la escenografía de la fiesta.

La emoción embargaba a las profesoras involucradas, quienes veían cómo se agolpaban los vecinos, curiosos y expectantes de lo que sería luego el paso de más de tres mil estudiantes de todas las edades, incluyendo alumnos de la escuela de adultos de Parque América, y estudiantes de la escuela de básquet.

Las docentes comentaron a LA UNIÓN la emoción vivida durante el acto, el clímax de todo el arduo trabajo colectivo de una comunidad.

El espíritu patrio inundó cada rincón de la avenida Terebintos, mientras los guardapolvos blancos, las escarapelas, y las damas y caballeros representados de aquella época antigua de 1810, desfilaban bajo el sonido de la patria y la efusividad de alumnos, docentes, directores y familias de la zona.

No pudieron faltar los números artísticos. El JIN N° 7, con sus nueve salas de 5 años, presentó un número alusivo, con el baile del candombe. Luego, la Escuela de Parque América deleitó con un pericón, y la Escuela N° 182 con una zamba. Además, la Escuela N° 196 presentó una coreografía "Pinceletas celeste y blanco" a cargo de la profesora Espilocín. Finalmente, la Escuela Secundaria realizó malambos y danzas folclóricas.



Como sucede con todo acto escolar para estas fechas, no pudo faltar la clásica chocolatada con bollitos que repartieron las escuelas a toda la comunidad educativa, con la donación de 900 vasos descartables por parte del concejal del circuito N°7, el señor Martínez. Mientras tanto, las familias de la Escuela N° 196 realizaron venta de dulces para recaudar fondos para la institución.

Expectativas superadas

La convocatoria del encuentro fue increíble. "Calculamos al menos 5 mil personas alrededor del escenario" dijo una de las vicedirectoras.

Durante el acto hubo también sorpresas, de las cuáles, las profesoras atesorarán una en particular. En medio del acto, según las profesoras, "se acercó un hombre de 96 años, elegantemente vestido, impecable para la ocasión, ofreciéndonos un baile, una milonga. No podíamos decirle que no". La pareja de baile del inesperado artista fue la Vicedirectora, Delicia Nieto.

A raíz de esto, las docentes señalaron estar sorprendidas por la gente adulta que se acercó emocionada. “Era como volver a reencontrarnos y recuperar aquellas raíces culturales que son características del pueblo argentino y catamarqueño”, manifestaron con emoción contenida.

Las docentes sintieron en ese momento que alcanzaron los objetivos del proyecto, los cuales eran profundizar los valores históricos culturales, tramar el trabajo inter escolar, y desarrollar un desfile en el contexto convocando a los distintos actores que forman parte de esta sociedad y que están en las inmediaciones de estas instituciones educativas.

Cabe aclarar que este evento es el primer desfile de la zona norte, un contexto vulnerable, de la periferia. Sin embargo, como bien resaltaron las docentes, la comunidad educativa “no tuvo ningún desperdicio, como lo demuestra la altura que dio a tremendo evento"

También destacaron la participación dentro del proyecto de las supervisoras pedagógicas del nivel primario, la profesora Sotomayor Rosa, y Tamayo Patricia.

Además, acompañaron el desfile Rodolfo Mansilla, supervisor de Nivel Secundario, y Susana Medina, supervisora de modalidades de jóvenes y adultos.