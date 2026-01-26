El Gobernador se reunió con Lovol, empresa china fabricante de maquinaria pesada

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión clave con directivos de Lovol Heavy Industry, firma china líder en la fabricación de maquinaria pesada. El objetivo del encuentro fue evaluar el desembarco de la marca en la provincia para proveer equipamiento crítico a los sectores de la minería, la obra vial y la producción, motores fundamentales del desarrollo regional.

Durante la sesión, los empresarios expusieron el potencial técnico de sus unidades y detallaron un catálogo diseñado para operar en entornos de alta exigencia. La propuesta busca específicamente modernizar el parque de herramientas de Vialidad Provincial y del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, organismos encargados de ejecutar las principales obras de infraestructura.

Equipamiento estratégico y líneas de financiamiento

La oferta de Lovol contempla una gama diversificada de equipos de gran escala, entre los que se destacan:

Minería: Camiones y maquinaria pesada para operaciones extractivas.

Camiones y maquinaria pesada para operaciones extractivas. Agricultura: Tractores y equipos tecnológicos para el sector productivo.

Tractores y equipos tecnológicos para el sector productivo. Infraestructura: Grupos electrógenos de alto rendimiento.

Grupos electrógenos de alto rendimiento. Gestión: Herramientas para la administración de recursos hídricos y energéticos.

Un punto determinante de la negociación son las líneas de financiamiento que la firma china pone a disposición para facilitar la comercialización en el país. Este esquema crediticio permitiría a la provincia adquirir maquinaria sin un impacto financiero inmediato de gran magnitud.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que se iniciará un proceso de análisis sobre la disponibilidad económica-financiera para concretar estas adquisiciones. La prioridad de la gestión de Jalil es el fortalecimiento del parque de maquinarias para garantizar la continuidad de la obra pública en todo el territorio.