El Gobierno investigará roedores en Ushuaia tras el brote de hantavirus en el crucero

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales luego de que se confirmaran cinco casos positivos y tres muertes vinculadas a la enfermedad.

La situación tomó dimensión internacional después de que dos pacientes diagnosticados con hantavirus y una persona considerada caso sospechoso fueran evacuados del barco en Cabo Verde para ser trasladados a Países Bajos. Dos de ellos ya llegaron a territorio neerlandés mientras continúan las tareas de monitoreo epidemiológico. Según informaron las autoridades sanitarias, además de los cinco contagios confirmados mediante análisis de laboratorio, todavía permanecen bajo observación otros tres casos sospechosos.

Las víctimas fatales del brote fueron una pareja neerlandesa y un pasajero británico, quienes murieron durante las primeras etapas del episodio sanitario registrado en el crucero.

La confirmación de la cepa Andes y la preocupación sanitaria

El Ministerio de Salud confirmó que los casos detectados en el crucero corresponden a la cepa Andina del hantavirus, una variante particularmente sensible para los sistemas sanitarios debido a que puede transmitirse de persona a persona. La confirmación incrementó el nivel de seguimiento epidemiológico y motivó la intervención de organismos especializados para rastrear el posible origen de los contagios.

La principal hipótesis oficial sostiene que una pareja holandesa habría contraído el virus durante una actividad de observación de aves en Ushuaia antes de embarcar en el MV Hondius.

A partir de esa línea de investigación, equipos técnicos del Instituto Malbrán viajarán a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el objetivo de capturar y analizar roedores en zonas vinculadas al recorrido realizado por los pasajeros infectados. La finalidad de esas tareas será detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Un operativo sanitario internacional

El brote obligó a desplegar medidas sanitarias y de traslado internacional para asistir a los pasajeros afectados y evitar nuevos contagios. La evacuación de los pacientes en Cabo Verde marcó uno de los momentos más delicados del operativo, ya que el traslado debía realizarse respetando estrictos protocolos de bioseguridad debido a las características de la cepa detectada.

Entre los principales datos confirmados por las autoridades se encuentran:

Cinco casos confirmados de hantavirus mediante análisis de laboratorio.

Tres casos sospechosos bajo seguimiento sanitario.

Tres personas fallecidas durante el brote.

Dos pacientes confirmados y un caso sospechoso evacuados del crucero en Cabo Verde.

Dos de los evacuados ya llegaron a Países Bajos.

La cepa identificada es la variante Andina.

La hipótesis oficial indica que una pareja holandesa se contagió en Ushuaia antes del embarque.

Equipos del Instituto Malbrán investigarán reservorios naturales en Tierra del Fuego.

La OMS buscó llevar tranquilidad

La aparición del brote y la confirmación de una cepa con transmisión interpersonal generaron preocupación en distintos países y especialmente en los lugares que visitaron los pasajeros antes y después del viaje.

Ante ese escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió declaraciones destinadas a reducir el nivel de alarma pública y diferenciar este episodio de lo ocurrido durante la pandemia de coronavirus. Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la OMS, sostuvo que la situación requiere atención sanitaria pero no debe interpretarse como el inicio de un fenómeno similar al COVID-19.

"Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave", afirmó la especialista. Van Kerkhove también remarcó que el nivel de exposición de la población general al hantavirus sigue siendo bajo. "La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto", agregó.

La investigación sobre el origen de los contagios

Uno de los ejes centrales del operativo sanitario pasa ahora por determinar con precisión cómo se originó el brote y cuál fue el mecanismo de transmisión dentro del crucero. La presencia de la cepa Andina obliga a considerar tanto el contacto con reservorios naturales como la posibilidad de transmisión entre personas, un rasgo distintivo de esta variante.

Por esa razón, el trabajo del Instituto Malbrán en Tierra del Fuego aparece como una pieza clave dentro de la investigación epidemiológica. Los especialistas buscarán detectar la circulación del virus en roedores de áreas vinculadas al recorrido de los pasajeros antes de embarcar en el crucero.