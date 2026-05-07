Vuelve el frío y así va a estar este jueves en Catamarca

Como se venía adelantando, Catamarca tendrá desde este jueves jornadas con condiciones meteorológicas cambiantes, marcada por tormentas aisladas, en el caso de este jueves, acompañado esto por fuertes vientos del sector Sur, lo que se mantendrá a lo largo de todo el día.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas iban a marcar presente de la madrugada y se anuncia que se extenderán durante la mañana pero por sectores. Durante esos períodos, la temperatura se ubicó entre los 11, que fue la mínima y los 17 grados.

Hacia la tarde, las condiciones se anuncian que serán iguales, aunque el viento se mostrará aún más como protagonista. El reporte anticipa una tarde ventosa, con temperaturas cercanas a los 22 grados y probabilidades de lluvia muy bajas. Por la noche, el cielo se mantendrá nuboso y aún con presencia de viento del Sur. La temperatura descenderá hasta los 11 grados.

En cuanto a la intensidad del viento, se esperan velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche a valores de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Además, se advierte por ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora desde la madrugada hasta la tarde, mientras que por la noche oscilarían entre 42 y 50 kilómetros por hora. La dirección predominante del viento será del sector sur durante toda la jornada.

