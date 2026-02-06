Avanza una campaña integral de prevención del dengue en Valle Viejo

En el marco de las políticas sanitarias destinadas a prevenir y controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, el Ministerio de Salud de la provincia lleva adelante diversas acciones de prevención en distintos puntos del territorio.

En este contexto, agentes sanitarios del Área Programática N° 2, en articulación con la Municipalidad de Valle Viejo, Defensa Civil y el Hospital "Dr. Dermidio Herrera" de Villa Dolores, desarrollan una campaña integral que incluye tareas de control focal y descacharrado, con el objetivo de eliminar posibles criaderos del mosquito.

Las actividades se complementan con la entrega de folletería informativa, acciones de prevención educativa y la aplicación de la vacuna contra el dengue destinada a personas de entre 15 y 59 años, como parte de la estrategia de prevención sanitaria.

Desde el Ministerio de Salud se recuerda que estas acciones se fortalecen con la participación activa de la comunidad. En ese sentido, se recomienda a los vecinos mantener en condiciones de limpieza los espacios externos de sus viviendas, tales como jardines, patios, veredas, balcones y techos, así como revisar periódicamente cualquier objeto que pueda acumular agua, a fin de evitar la formación de criaderos del mosquito.

La prevención del dengue es una responsabilidad compartida y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de la población.