Septiembre en el Cine Teatro Catamarca: fechas y precios de las entradas

El Cine Teatro Catamarca prepara para septiembre una variada cartelera cultural que incluirá música, danza, humor, ballet y conferencias, con propuestas destinadas a distintos públicos y una agenda que reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales.

Las actividades se desarrollarán en las salas Julio Sánchez Gardel y Ezequiel Soria, donde a lo largo del mes se sucederán espectáculos de diferentes géneros y características.

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25, con presentaciones que abarcarán desde clásicos internacionales del rock y el pop hasta la danza folklórica, el ballet clásico, el humor y uno de los encuentros guitarrísticos de mayor trayectoria del país.

Voces del Rock abrirá la programación

El primer espectáculo del mes será "Voces del Rock - Hits Tour 2026", que se presentará el viernes 4 de septiembre, a las 21.30, en la Sala Julio Sánchez Gardel.

La banda propone un recorrido por grandes clásicos internacionales de las décadas del 70, 80 y 90, con canciones de reconocidos referentes del rock y el pop. El repertorio incluirá temas de:

Queen .

. Bon Jovi .

. Phil Collins .

. Europe .

. Scorpions .

. Michael Jackson .

. Otros referentes del rock y el pop.

Las entradas para este espectáculo se venden a través de Norteticket.com, con valores desde $24.000.

Roque Narvaja llega con "Un amante de cartón"

La programación continuará el viernes 11 de septiembre, a las 21, con la presentación de Roque Narvaja. El reconocido cantautor llegará a Catamarca con su espectáculo "Un amante de cartón", como parte de su gira 2026.

Durante el concierto, Narvaja repasará canciones emblemáticas de su extensa trayectoria, entre ellas clásicos como:

"Santa Lucía" .

. "Menta y limón" .

. "El extraño del pelo largo".

Las entradas podrán adquirirse a través de PlateaUnoTickets.com, con precios desde $35.000 más costo de servicio.

La danza folklórica sube al escenario

El sábado 12 de septiembre, a las 21, la Sala Julio Sánchez Gardel recibirá a la Academia Semblanzas, que presentará "Ritos del alma norteña". La propuesta de danza folklórica pondrá en escena el trabajo de una institución que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la formación de bailarines.

El espectáculo estará bajo la dirección de Pablo Segovia y Gabriela Cano y será una de las propuestas locales que formarán parte de la agenda cultural de septiembre.

Las entradas podrán adquirirse en la boletería antes del ingreso a la sala.

Llega el Ballet Clásico de San Petersburgo

El lunes 14 de septiembre, a las 21, llegará al Cine Teatro Catamarca una propuesta de jerarquía internacional. El Ballet Clásico de San Petersburgo presentará "La Bella Durmiente" en la Sala Julio Sánchez Gardel.

La compañía ofrecerá la versión tradicional del clásico de Tchaikovsky, basada en la coreografía de Marius Petipa y en el cuento de Charles Perrault. La presentación contará con los primeros bailarines Ivan Oskorbin y Maria Tomilova.

La dirección estará a cargo de Kirill Safin. Las entradas se comercializan de manera online a través de Eventum.ar, con valores desde $51.750.

El Oficial Gordillo vuelve a Catamarca

El humor también tendrá un lugar destacado en la cartelera de septiembre. El viernes 18 de septiembre, a las 21, se presentará "El Oficial Gordillo: 20 años + 1 RECARGADO".

Miguel Martín regresará a Catamarca con su reconocido personaje, en un espectáculo que combina distintos recursos y momentos sobre el escenario. La propuesta incluirá nuevos sketches, anécdotas, interacción con el público y momentos emotivos.

El espectáculo propone celebrar más de dos décadas del Oficial Gordillo y será una de las presentaciones de humor que integrarán la agenda del Cine Teatro Catamarca. Las entradas se encuentran disponibles a través de NorteTicket.com, desde $25.000.

Guitarras del Mundo cerrará el mes

La agenda de septiembre tendrá como uno de sus últimos grandes encuentros la 32ª edición del Festival Guitarras del Mundo, que se realizará el viernes 25 de septiembre, a las 21, en la Sala Ezequiel Soria.

El Festival Guitarras del Mundo es uno de los encuentros guitarrísticos de mayor trayectoria del país y reúne a intérpretes de diferentes procedencias y géneros, promoviendo el encuentro entre distintas tradiciones musicales. En la presentación que se realizará en Catamarca participarán:

Virginia Morillas .

. Diego Andrada.

La entrada para esta propuesta será libre y gratuita, ofreciendo así la posibilidad de participar de una nueva edición de este encuentro musical.