Catamarca bajo Alerta Naranja: habrá tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la mañana de este martes una Alerta Naranja que abarca al Valle Central y a múltiples departamentos del territorio provincial, ante la previsión de tormentas fuertes, algunas con características severas, que podrían desarrollarse con intensidad significativa y en lapsos breves.

De acuerdo al parte oficial, el fenómeno impactará en Ambato; Ancasti; Capayán; Capital; El Alto; Fray Mamerto Esquiú; La Paz; Paclín; Santa Rosa; Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

La advertencia meteorológica pone el foco en la magnitud de los eventos previstos y en su potencial impacto, dado que la categoría Naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Tormentas fuertes y algunas severas

Según el informe difundido por el organismo nacional, el área bajo alerta será afectada por tormentas fuertes, con la posibilidad de que algunas alcancen intensidad severa. Estas condiciones podrían manifestarse de manera localizada pero con efectos contundentes en cortos períodos de tiempo.

El parte técnico detalla que las tormentas podrán estar acompañadas por:

Granizo

Actividad eléctrica intensa

Ráfagas que podrían superar los 90 km/h

Lluvias abundantes en cortos períodos

La combinación de estos factores configura un escenario de inestabilidad significativa. La presencia de granizo y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora añade un componente de riesgo adicional, especialmente en zonas urbanas y rurales donde la intensidad del fenómeno podría generar complicaciones en infraestructura, circulación y actividades al aire libre.

Lluvias intensas y acumulados elevados

Uno de los puntos centrales del aviso meteorológico radica en los niveles de precipitación previstos. El SMN indicó que se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque aclaró que estos registros pueden ser superados en forma localizada.

La advertencia sobre lluvias abundantes en lapsos breves subraya la posibilidad de acumulaciones rápidas de agua, lo que podría derivar en anegamientos temporarios en sectores urbanos y rurales, especialmente en áreas donde el drenaje se vea exigido por la intensidad de las precipitaciones.

La referencia a la superación puntual de los valores previstos introduce la variable de fenómenos de mayor intensidad en sectores específicos, un comportamiento habitual en sistemas convectivos de fuerte desarrollo.

Vigencia para la mañana de este martes

La Alerta Naranja fue emitida específicamente para la mañana de este martes, lo que concentra la ventana temporal de mayor riesgo en las primeras horas del día. Este dato resulta clave en el arranque de esta jornada y para la toma de precauciones ante la probabilidad de tormentas intensas.

El parte del Servicio Meteorológico Nacional configura así un panorama de inestabilidad marcada, con tormentas potencialmente severas, ráfagas intensas, granizo y acumulados significativos de lluvia en cortos períodos. De hecho, este frente se va a extender a lo largo de toda la semana, llegando hasta el sábado.

La combinación de estos elementos, sumada a la amplitud territorial de la advertencia, coloca a amplios sectores bajo condiciones meteorológicas que demandan atención y seguimiento, en el marco de una alerta que anticipa fenómenos de fuerte impacto durante la mañana.