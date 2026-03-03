Confirman el primer caso de chikungunya en Tucumán y se activa la vigilancia ante el riesgo regional

La provincia de Tucumán confirmó su primer caso de fiebre chikungunya, en un contexto sanitario que, hasta ahora, se mantenía sin circulación de dengue. El anuncio fue realizado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, durante una nueva sala de situación encabezada este lunes, en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, y el equipo de epidemiología.

El caso confirmado se localizó en el área de Yerba Buena, y además se encuentran en análisis dos casos probables, uno también en Yerba Buena y otro en Lules. Según detalló el ministro, uno de los pacientes presenta antecedente de viaje, mientras que los restantes continúan bajo investigación epidemiológica.

Un escenario sin dengue, pero con alerta por chikungunya

Durante el encuentro sanitario, las autoridades informaron que Tucumán continúa sin registrar casos de dengue, acumulando más de 37 semanas sin circulación de la enfermedad. Este dato fue destacado como una señal positiva en el balance epidemiológico provincial.

Sin embargo, el panorama regional encendió las alertas. Medina Ruiz advirtió sobre el incremento del riesgo epidemiológico vinculado al avance del chikungunya en países limítrofes y en provincias del norte argentino.

"Seguimos sin dengue, lo cual es una muy buena noticia, pero tenemos una amenaza importante por chikungunya, con más de 30 casos confirmados en Salta y una gran cantidad de contagios en Bolivia y Brasil", expresó el ministro. El señalamiento coloca a la provincia en una situación de vigilancia reforzada, especialmente ante el movimiento de personas entre jurisdicciones y la circulación del mosquito vector.

El caso confirmado y las acciones sanitarias

El primer caso positivo fue detectado en Yerba Buena. Además, se investigan dos cuadros sospechosos:

Un caso probable en Yerba Buena.

Un caso probable en Lules.

En todos los pacientes se aplicó la estrategia de control de foco, una intervención destinada a bloquear la posible transmisión del virus en el entorno inmediato.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que:

No se registran nuevos sintomáticos.

No hay contagios secundarios confirmados.

Uno de los casos tiene antecedente de viaje, lo que sugiere una posible importación del virus, mientras que los otros permanecen bajo investigación para determinar su origen.

Características del chikungunya y síntomas de alerta

El ministro recordó que el chikungunya es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector responsable del dengue. Entre sus principales características se destacan:

Fiebre elevada.

Dolores articulares intensos, que pueden generar limitación en la movilidad.

Si bien generalmente no produce complicaciones hemorrágicas, puede ocasionar cuadros de deshidratación asociados a la fiebre y al malestar general.

Ante este escenario, Medina Ruiz instó a la población a realizar una consulta médica precoz frente a síntomas compatibles. "Si una persona presenta fiebre alta, dolor corporal o dolor articular intenso debe consultar de inmediato para recibir diagnóstico y seguimiento oportuno", enfatizó.

Situación de enfermedades respiratorias

En relación con otras patologías estacionales, el ministro señaló que Tucumán mantiene indicadores dentro de los parámetros esperados para la época. Actualmente se registran:

Pocos casos de bronquiolitis.

Predominio de rinovirus.

Sin circulación del virus sincicial respiratorio.

De cara al próximo descenso de temperaturas y a la proximidad del otoño y Semana Santa —período en el que suelen aumentar los cuadros respiratorios—, reiteró la importancia de la vacunación en embarazadas que cursan entre 32 y 36 semanas de gestación.

El objetivo de esa estrategia es proteger a los recién nacidos. "Estamos próximos al otoño y a Semana Santa, período en el que suelen aumentar los cuadros respiratorios. La vacunación materna permite que el niño nazca protegido", explicó.

Vigilancia activa y prevención sostenida

El balance general presentado por el Ministerio de Salud Pública indica que la provincia mantiene una situación epidemiológica estable y bajo control. No obstante, la confirmación del primer caso de chikungunya introduce un nuevo factor de atención en el mapa sanitario.

Las autoridades remarcaron la necesidad de sostener:

Medidas de prevención.

Vigilancia activa.

Consulta temprana ante síntomas compatibles con enfermedades en circulación.

En un contexto regional donde el chikungunya registra más de 30 casos confirmados en Salta y una amplia cantidad de contagios en Bolivia y Brasil, Tucumán refuerza sus estrategias para contener cualquier eventual propagación.

El escenario, por ahora, combina una buena noticia —más de 37 semanas sin dengue— con un llamado a la responsabilidad colectiva frente a una amenaza que ya comenzó a manifestarse dentro del territorio provincial.