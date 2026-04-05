El Grupo PIER llevará atención médica integral a Antofagasta de la Sierra y El Peñón

Con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en las zonas más distantes de los centros urbanos, el Ministerio de Salud continuará el trabajo articulado con los profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la Ciudad de Buenos Aires, en una nueva intervención destinada a la Puna catamarqueña.

En esta oportunidad, el equipo visitará Antofagasta de la Sierra y El Peñón, donde se desarrollará un operativo de salud durante los días 8, 9 y 10 de abril, con atención en centros de salud, hospitales, puestos sanitarios y establecimientos educativos.

La iniciativa apunta a brindar asistencia directa a las comunidades más alejadas, mediante un esquema itinerante que permite responder a las necesidades locales y ampliar la cobertura del sistema sanitario en territorios de difícil acceso.

Entre las especialidades que estarán disponibles se encuentran odontología,pediatría, cardiología, nutrición,psiquiatría y clínica. Además de la atención médica, se llevarán adelante talleres de odontología en escuelas primarias, incorporando una dimensión preventiva y educativa al operativo.

Cronograma en Antofagasta de la Sierra

En Antofagasta de la Sierra, la atención se concentrará en el Hospital local y en la Escuela Primaria N° 494, con un cronograma distribuido en tres jornadas.

Miércoles 8/04

Hospital de Antofagasta de la Sierra 15 a 19 hs: odontología, pediatría, cardiología, clínica

Escuela Primaria N° 494 15 a 19 hs: odontología



Jueves 9/04

Escuela Primaria N° 494 Taller de odontología 8 a 10 hs: nutrición 8 a 12,30 hs y de 15 a 19 hs: odontología

Hospital de Antofagasta de la Sierra 8 a 12,30 hs: psiquiatría, odontología, pediatría, clínica 15 a 19 hs: pediatría, odontología, clínica, nutrición



Viernes 10/04

Escuela Primaria N° 494 8 a 12,30 hs y de 15 a 19 hs: odontología

Hospital de Antofagasta de la Sierra 8 a 12,30 hs: psiquiatría, odontología, pediatría, clínica, nutrición 15 a 19 hs: odontología, pediatría, clínica, nutrición



La planificación muestra una cobertura amplia y sostenida, con presencia simultánea en espacios sanitarios y educativos.

El Peñón

En la localidad de El Peñón, el operativo se desarrollará en el Puesto Sanitario y en la Escuela Primaria N° 142, replicando el enfoque de asistencia clínica y prevención.

Miércoles 8/04

Puesto Sanitario 15 a 19 hs: pediatría, clínica, odontología



Jueves 9/04

Puesto Sanitario 8 a 12,30 hs: odontología, pediatría, clínica, psiquiatría 15 a 19 hs: odontología, pediatría, clínica, nutrición

Escuela Primaria N° 142 Talleres de odontología 8 a 10 hs: nutrición 8 a 12,30 hs y de 15 a 19 hs: odontología



Viernes 10/04

Puesto Sanitario 8 a 12,30 hs y de 15 a 19 hs: pediatría, odontología, clínica, nutrición

Escuela Primaria N° 142 8 a 12,30 hs y de 15 a 19 hs: odontología



La distribución de especialidades prioriza la atención primaria, la salud infantil, la salud mental y la prevención odontológica, con fuerte presencia en ámbitos escolares.

PIER y un trabajo itinerante con impacto local

La Asociación PIER desarrolla su tarea bajo el lema "es necesaria la Educación para construir un futuro mejor", una premisa que en este operativo se traduce en la combinación entre asistencia médica, presencia territorial y acciones educativas.

Sus profesionales trabajan de manera itinerante, respondiendo a las necesidades y demandas locales, una modalidad que fortalece el sistema de salud en regiones alejadas y genera un impacto positivo en la sociedad.

Desde el Ministerio de Salud, además, se garantiza a los equipos el soporte necesario para la intervención, mediante establecimientos sanitarios, móviles,equipamiento de asistencia sanitaria e infraestructura dependiente del Ministerio.

La llegada del Grupo PIER a Antofagasta de la Sierra y El Peñón vuelve a poner en foco una estrategia clave: llevar atención integral allí donde la distancia geográfica suele dificultar el acceso regular a servicios especializados, reforzando el vínculo entre salud pública, territorio y comunidad.