Otra vez el drama en Tucumán: el agua "llega a las ventanas"

La realidad volvió a impactar con crudeza en distintos puntos del sur de Tucumán, donde desde la noche del sábado las tormentas provocaron un nuevo episodio de anegamientos, con escenas de fuerte dramatismo que quedaron registradas en videos, imágenes y testimonios de los propios vecinos. El avance del agua, persistente y cada vez más amenazante, se convirtió en la postal dominante de un domingo de Pascua que comenzó con un marcado descenso de temperatura, lluvias y lloviznas, profundizando aún más la preocupación.

Los registros que circulan desde las primeras horas del día muestran calles convertidas en corrientes, vehículos prácticamente sumergidos y familias observando con angustia cómo el nivel del agua continúa en ascenso. El impacto volvió a sentirse en sectores que ya conocen de cerca este tipo de emergencias, en una jornada donde la lluvia no dio tregua y la amenaza hídrica siguió creciendo.

Santa Emilia, entre la impotencia y el avance del agua

Uno de los sectores más afectados es el barrio Santa Emilia, donde los primeros videos comenzaron a difundirse desde la noche del sábado. En uno de esos registros, Micaela describió con desesperación la magnitud de la situación mientras filmaba el ingreso del agua.

"Es impresionante la fuerza que tiene el agua y está subiendo más. Esta es la primera parte del barrio Santa Emilia", relató en una de las imágenes que dan cuenta del drama que nuevamente atraviesa el sur tucumano.

Su testimonio resume el cuadro que viven los vecinos: el agua no solo avanza, sino que lo hace con una fuerza que multiplica el temor. La corriente ya ocupa calles enteras y gana terreno sobre viviendas, patios y vehículos estacionados, en una secuencia que se repite en diferentes sectores del barrio.

Alpargatas, otro foco crítico bajo el agua

Otro de los puntos gravemente afectados por las tormentas es el barrio Alpargatas, donde la situación fue descripta por los propios habitantes como una de las más severas registradas hasta ahora.

Según los testimonios difundidos, "el agua avanzó como nunca antes. La situación es crítica y genera gran preocupación entre los vecinos". La frase refleja no solo el nivel alcanzado por la inundación, sino también el impacto emocional y material que atraviesan quienes residen en la zona.

La emergencia se extiende además hacia el área de la fábrica de Alpargatas, que aparece completamente comprometida por el ingreso de agua. Una vecina, con la voz quebrada en un video de InfoAguilares, relató la dimensión del problema. En su propio relato expresó: "La fábrica de Alpargatas está llena de agua y no se puede pasar para allá. El agua lleva las camionetas, lleva todo. Se necesita tractor o algo pesado para entrar".

"Ya está llegando a la ventana"

La escena más desgarradora emerge desde el interior de las viviendas, donde algunas familias observan cómo el agua se aproxima peligrosamente a los niveles superiores de sus casas.

Uno de los testimonios más conmovedores es el de un padre de familia, que narró con angustia el momento en que la inundación comenzó a comprometer por completo su hogar.

"Dios Santo, nos tocó a nosotros ahora. Ya está llegando a la ventana. La camioneta está tapada de agua. Dios quiera que no llegue al primer piso. Abajo entró toda el agua", expresó mientras registraba la escena.

La descripción resume el drama humano detrás de las imágenes: el temor ya no es solo por los bienes materiales, sino por la posibilidad de que el agua continúe subiendo hasta alcanzar el primer piso de las viviendas.

Un domingo de Pascua marcado por el frío y más lluvias

Lejos de ofrecer alivio, este domingo de Pascua comenzó con condiciones que agravan la situación. El marcado descenso de temperatura, sumado a más agua, lluvias y lloviznas durante toda la jornada, mantiene la alerta y la incertidumbre en los sectores afectados.

Las imágenes y los testimonios se multiplican en distintos sitios, confirmando que la realidad vuelve a golpear con dureza al sur de Tucumán y otros puntos de la provincia. El agua, los accesos cortados, los vehículos cubiertos y la angustia de los vecinos configuran un escenario crítico que, una vez más, deja al descubierto la fragilidad de las zonas más expuestas frente a las tormentas persistentes.