Semana Santa en Catamarca: estas son las celebraciones de este domingo de Pascua

La Semana Santa culmina con la llegada del Domingo de Resurrección cuando Jesús resucitó después de haber sido crucificado el Viernes Santo. Además, este día fue el último en el que Cristo estuvo en forma humana en la Tierra.
El detalle de las celebraciones en Capital y el interior, a continuación:
CATEDRAL BASÍLICA Y SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL VALLE
5 de abril - omingo de Pascua
8.00, 10.00, 11.00, 18:00 y 20.00 Santa Misa.
SANTUARIO DE LA GRUTA DE LA VIRGEN DEL VALLE
5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección
8.30 Rezo de Laudes en el altar de la Gruta.
9.00 Confesiones.
10.00 Santa Misa de Pascua en la Capilla de Adoración (planta baja del Santuario).
17.00 Confesiones.
18.00 Santa Misa de Pascua en el altar de la Gruta.
TEMPLO FRANCISCANO Y EL CALVARIO
Domingo 20 de abril
20.00 Misa de Pascua de Resurrección.
En El Calvario - Ruta Prov. N° 4 - Km 5
Viernes Santo
15.00 Celebración del Vía Crucis.
10.00 a 16.00 Sacramento del Perdón. Bendiciones.
MONASTERIO INMACULADA DEL VALLE - MONJAS DOMINICAS
Domingo de Pascua
10.00 Santa Misa.
CEMENTERIO MUNICIPAL
Domingo de Pascua - 5 de abril
11.00 Capilla de la Resurrección y Nuestra Señora de Guadalupe, cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú.
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA - CAPITAL
Domingo 20 de abril - Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
9.00 Iglesia Señor del Milagro, Choya.
10.00 Oratorio Virgen de la Dulce Espera.
11.00 Sede Parroquial.
18.00 Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Bautismos, Sede parroquial María Auxiliadora.
10.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.
20.00 Sede parroquial María Auxiliadora.
Confesiones, antes de cada celebración.
PARROQUIA ESPÍRITU SANTO
5 de abril - Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
10.00 Santa Misa de Pascua, Sede Parroquial (Familias de la Catequesis).
20.00 Santa Misa de Pascua, Sede Parroquial.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
Domingo de Pascua: Santa Misa
9.15 Capilla San Benito de Palermo.
10.30 Capilla San Roque González.
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
Domingo Pascua de Resurrección
11.00 Sede parroquial.
18.30 a 19.00 Confesiones.
PARROQUIA SANTUARIO SAN ROQUE - LA CHACARITA
Domingo de Pascua de Resurrección
10.00 Misa Pascual, Sede Parroquial.
10.30 Misa Pascual, Capilla Virgen de Fátima.
18.00 Misa Pascual, Capilla San José.
19.00 Novena a la Divina Misericordia, Sede Parroquial.
19.30 Santo Rosario.
20.00 Solemne Misa Pascual, Sede Parroquial.
Confesiones en Sede Parroquial
Miércoles a sábado, de 11.00 a 12.00.
Domingo, de 9.30 a 9.55 y de 11.00 a 12.00.
Miércoles a domingo, de 18.00 a 19.50.
PARROQUIA SAGRADA FAMILIA - VILLA CUBAS
Domingo 5 de abril
Misa de Pascua de Resurrección
11.00 Capilla María Reina de la Paz.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Domingo de Resurrección
10.00 Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe.
11.30 Misa para los niños, Sede Parroquial.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO - LA TABLADA
Domingo de Pascua - 5 de abril
10.00 y 20.00 Santa Misa de Resurrección.
PARROQUIA SAN PÍO X - LIBERTADOR II
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Capilla Santa Maravillas de Jesús.
10.00 Salón comunitario San Juan Pablo II, barrio Antinaco.
10.00 Capilla San Ramón Nonato.
10.00 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.
11.00 Capilla Nuestra Señora de Luján.
PARROQUIA SAN NICOLÁS DE BARI
Domingo de Pascua
11.00 y 20.00 Sede parroquial.
19.00 Capilla Nuestra Señora del Rosario.
PARROQUIA SAN JORGE
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Capilla Santa María Magdalena.
9.00 Capilla Jesús de la Buena Esperanza.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA JESÚS NIÑO
Domingo de Pascua
10.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Tercer día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.
18.00 Oratorio Cristo Rey.
20.00 Sede parroquial.
PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR - VALLE VIEJO
5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección
8.00 Pozo El Mistol.
9.00 Sumalao.
10.00 Huaycama.
11.00 Las Tejas.
16.00 Las Esquinas.
18.00 Los Chañaritos.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA VIRGEN DE LA MERCED - VILLA DOLORES
5 de abril: Domingo de Pascua
Confesiones. Misa de Pascua de Resurrección.
9.00 Capilla Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
10.30 Capilla San Cayetano, barrio La Antena.
20.00 Sede parroquial, Villa Dolores.
PARROQUIA SAN JOSÉ - PIEDRA BLANCA
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección
Bendición de velas y agua.
9.00 La Tercena.
11.00 La Falda.
20.00 San Antonio.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CHUMBICHA
Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril
18.00 Concepción.
20.00 San Pablo.
PARROQUIA SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN - MIRAFLORES
Domingo 5 de abril - Pascua de Resurrección
19.00 Sede parroquial, Miraflores.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - AMBATO
5 de abril: Domingo de Resurrección
Santa Misa de Resurrección
10.00 Las Juntas.
18.00 La Puerta Banda Sur.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - PACLÍN
Domingo 5 de abril - Pascua de Resurrección
9.00 Palo Labrado.
11.00 Balcozna.
17.00 El Rosario.
19.00 La Viña.
PARROQUIA SAN ROQUE - RECREO
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección
9.30 Las Peñas.
11.00 El Jumeal.
18.00 Esquiú.
20.00 Sede parroquial, Recreo.
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA - BAÑADO DE OVANTA
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Santa Misa, San Pedro.
10.30 Santa Misa, Lavalle.
18.30 Celebración de la Palabra, Bañado de Ovanta.
20.00 Santa Misa, Los Altos.
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - ANCASTI
Domingo de Pascua - 5 de abril
10.00 Candelaria.
16.00 Cañada Ipizca.
18.00 El Taco.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE - ICAÑO
Domingo de Pascua - 5 de abril
10.30 San Antonio.
12.00 Anjuli.
18.00 San Roque.
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - EL ALTO
Domingo de Pascua de Resurrección
10.00 Los Pedraza.
20.00 Tapso.
PARROQUIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril
10.00 Misa de niños en el Santuario (llevar velas).
10.00 Capilla Nuestra Señora de Lourdes, Las Barrancas.
18.00 Capilla San José, El Shincal.
18.00 Capilla Puerta de San José.
20.00 Santuario.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - HUALFÍN
Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril
10.00 Capilla San Roque, Puerta de Corral.
19.00 Capilla Nuestra Señora del Tránsito, San Fernando.
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - ANDALGALÁ
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
9.00 Misa en Chaquiago.
11.00 Misa en El Potrero.
18.00 Misa en La Aguada.
20.00 Misa Solemne de Pascua de Resurrección en Sede parroquial.
-EN ACONQUIJA
Domingo de Pascua
Celebración de la Resurrección del Señor
10.00 Capilla Virgen de Lourdes, Alto de la Junta.
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA - TINOGASTA
Domingo de Pascua - 5 de abril
Triunfante Resurrección del Señor
9.00 Banda de Lucero.
10.00 Sede Parroquial.
11.00 Copacabana.
18.00 La Puntilla.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA - FIAMBALÁ
5 de abril - Domingo de Pascua
10.00 Virgen del Valle, Tatón.
20.00 Sede parroquial.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - POMÁN
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección
9.00 Pajonal.
11.00 Mutquín.
19.00 Colana.