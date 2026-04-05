Llega otra sorpresa climática: cuánto más frío de lo normal pronostican y hasta cuándo

Luego de una semana marcada por un calor inusual para la época, impulsado por un bloqueo atmosférico que sostuvo durante varios días condiciones prácticamente invariables, el escenario meteorológico comenzará a mostrar desde este sábado, y con mayor intensidad el domingo, un giro abrupto hacia un patrón plenamente otoñal.

El cambio llega después de jornadas en las que distintos puntos del país registraron sensaciones térmicas superiores a los 37 grados, un comportamiento atípico que ahora dará paso a mínimas de entre 12 y 13 grados y máximas cercanas a los 20, valores que se mantendrán a lo largo de la nueva semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la zona central del país se prevé un promedio térmico de hasta 5 grados por debajo de lo habitual para la época, una anomalía que se extenderá hasta el 9 de abril.

La caída térmica en la región central

El nuevo escenario climático llegará después del paso de tormentas y del ingreso del viento Pampero, fenómeno que, de acuerdo con el pronóstico, terminará de barrer la humedad acumulada durante los últimos días.

El domingo aparece como el día más frío del inicio de semana, con una mínima que en la zona metropolitana podría descender hasta los 12 grados. Desde allí, los efectos del Pampero se sostendrán durante los días hábiles, manteniendo valores térmicos bajos y estables.

El sector más afectado por este pulso frío, con marcas anómalas de hasta 5 grados por debajo de la media histórica, estará comprendido por:

Oeste de la provincia de Buenos Aires

Este de La Pampa

Centro y sur de Córdoba

Centro y sur de Santa Fe

Suroeste de Entre Ríos

Centro este de San Luis

En líneas generales, el comportamiento se replicará en casi todo el país, con temperaturas inferiores a las normales para comienzos de abril, salvo en algunos sectores del norte de Salta, Formosa, Corrientes y Misiones, donde las condiciones no mostrarán el mismo descenso marcado.

Lluvias normales

En cuanto a las precipitaciones, el SMN prevé que se mantengan dentro de parámetros normales, por lo que el agua caída durante este fin de semana, junto con la prevista para lunes y martes, no implicaría mayores sobresaltos.

La proyección oficial señala que a partir del 10 de abril los valores térmicos comenzarán a estabilizarse con registros más habituales para el otoño, mientras que en la Patagonia incluso podrían observarse marcas algo superiores a lo normal. Este comportamiento se alinea con el pronóstico trimestral del SMN, que abarca hasta junio inclusive y que anticipó que el promedio de temperaturas del período se ubicará por encima de lo normal en todo el país.

Catamarca vuelve a una semana típicamente otoñal

En Catamarca, la transición hacia un patrón más fresco también será notoria. El SMN anticipa para la provincia una semana nuevamente otoñal, con temperaturas moderadas y sin extremos. Para este lunes, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 20, en una jornada donde además persisten las chances de lluvias.

El martes, las condiciones térmicas se mantendrán similares, con una máxima de 21 grados y cielo parcialmente nublado, mientras que la tendencia continuará durante el miércoles y jueves, jornadas en las que se prevén:

Mínima: 14 grados

14 grados Máxima: 23 grados

23 grados Condición: sin inestabilidad

Ese mismo patrón se extenderá hasta el viernes, consolidando para la provincia un escenario de temperaturas otoñales, estabilidad y alivio tras el calor agobiante de los últimos días.

En ese marco, el derrumbe del bloqueo atmosférico no solo traerá un descenso térmico significativo en el centro del país, sino que también devolverá a Catamarca a una semana más acorde con abril, con mañanas frescas, tardes templadas y un horizonte sin sobresaltos meteorológicos inmediatos.