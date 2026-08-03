El Hospital de Niños reorganiza el sistema de turnos para pacientes del interior

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón (HINEP) puso en marcha, a partir del 3 de agosto, una nueva modalidad para la organización y solicitud de turnos destinada a pacientes provenientes del interior de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar el acceso a las consultas médicas, contemplando las diferentes situaciones de quienes requieren atención en el establecimiento y favoreciendo una mejor coordinación de los servicios.

La reorganización establece un esquema diferenciado para la asignación de turnos, distinguiendo entre quienes concurren por primera vez al hospital y aquellos pacientes que ya se encuentran en tratamiento y deben asistir a controles periódicos. De esta manera, el sistema busca responder de manera más precisa a las necesidades de cada caso, permitiendo una planificación previa de las consultas.

Según se informó, la implementación de este mecanismo permitirá conocer anticipadamente las características de cada paciente y organizar la atención de forma más eficiente. Como resultado, cuando las condiciones lo permitan, será posible coordinar distintas consultas para optimizar los tiempos de atención y disminuir la cantidad de traslados y los días de permanencia de las familias del interior en la ciudad.

Dos modalidades de solicitud de turnos

El nuevo esquema diferencia claramente los procedimientos para acceder a un turno, de acuerdo con la situación de cada paciente.

Para la Primera Consulta, destinada a quienes inician por primera vez su atención en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, la solicitud deberá realizarse mediante un mensaje de WhatsApp al número 3834792292. Las consultas serán respondidas a la brevedad durante los días hábiles por la Oficina de Comunicación a Distancia, área que tendrá a su cargo brindar orientación a las familias y efectuar la derivación correspondiente de acuerdo con las necesidades particulares de cada paciente.

En tanto, la Consulta para Seguimiento estará destinada a los pacientes que ya reciben atención en el hospital y realizan controles periódicos con uno o más especialistas de la institución. En estos casos, los turnos deberán solicitarse mediante llamada telefónica al número 3834239713, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 11.30 horas.

La diferenciación entre ambas modalidades busca facilitar el proceso de organización y asegurar que cada solicitud sea canalizada por el mecanismo más adecuado según el tipo de atención requerida.

Organización para optimizar los tiempos

Desde el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón se explicó que esta nueva modalidad permitirá planificar previamente la atención de cada paciente, favoreciendo una coordinación más eficiente entre los distintos servicios del establecimiento.

La organización anticipada de las consultas posibilitará, siempre que resulte viable, reunir diferentes atenciones médicas durante una misma visita al hospital. Esta planificación tiene como finalidad optimizar los tiempos de atención y reducir tanto la cantidad de viajes como los días que las familias del interior deben permanecer en la ciudad para completar los controles o consultas de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se recordó que la asignación de turnos continuará realizándose de acuerdo con la disponibilidad y organización de cada servicio, por lo que el otorgamiento dependerá de la capacidad operativa de las distintas especialidades.

Recomendaciones para las familias

El hospital también brindó una serie de precisiones respecto al funcionamiento del nuevo sistema y al cumplimiento de los turnos asignados.

Entre los aspectos destacados se encuentra la aclaración de que la llegada anticipada al hospital no garantiza una atención antes del horario otorgado. Por ese motivo, se solicita a las familias respetar el turno asignado para contribuir al correcto funcionamiento de la organización implementada.

Del mismo modo, se informó que, en caso de que el paciente no se presente el día del turno o no informe su demora hasta las 8 horas, el turno podrá ser dado de baja. Esta medida permitirá reorganizar la atención y poner ese espacio a disposición de otro paciente que requiera asistencia.

Datos principales de la nueva modalidad

Primera Consulta

Destinada a pacientes que inician por primera vez su atención en el hospital.

Solicitud mediante WhatsApp al 3834792292 .

. Respuesta durante los días hábiles por la Oficina de Comunicación a Distancia .

. Orientación y derivación según las necesidades de cada paciente.

Consulta para Seguimiento