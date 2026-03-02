El Hospital San Juan Bautista celebra 10 años de su Unidad de Cuidados Paliativos

El Hospital Interzonal San Juan Bautista conmemora el décimo aniversario de su Unidad de Cuidados Paliativos, marcando diez años de trabajo ininterrumpido orientado a una atención integral, humanizada y centrada en la persona.

Desde su creación, la Unidad se consolidó como un dispositivo asistencial esencial dentro de la estructura hospitalaria, incorporando un enfoque que amplía la mirada tradicional sobre los cuidados paliativos. Lejos de circunscribirse exclusivamente a etapas avanzadas de enfermedad, el equipo interviene desde el momento del diagnóstico de patologías amenazantes para la vida.

Este abordaje temprano tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, garantizando una atención que sea:

Digna

Respetuosa

Equitativa

La conmemoración de esta década no solo representa un hito temporal, sino la consolidación de un modelo de atención que prioriza el alivio del sufrimiento y el acompañamiento continuo.

Un enfoque que redefine los cuidados paliativos

A lo largo de estos diez años, la Unidad promovió activamente la concientización sobre el verdadero alcance de los cuidados paliativos. En ese sentido, se trabajó para instalar una concepción clara: los cuidados paliativos no constituyen una instancia final, sino una herramienta fundamental dentro del proceso asistencial.

El enfoque adoptado se centra en:

Aliviar el sufrimiento

Garantizar derechos

Priorizar la calidad de vida

Este paradigma coloca a la persona en el centro de la atención, considerando no solo la dimensión clínica de la enfermedad, sino también los aspectos emocionales, sociales y espirituales que atraviesan a pacientes y familias.

Un equipo interdisciplinario al servicio de los pacientes

La Unidad funciona bajo un abordaje interdisciplinario, integrado por profesionales de distintas áreas, lo que permite una mirada amplia y coordinada frente a situaciones complejas.

El equipo está conformado por especialistas en:

Medicina

Psicología

Trabajo social

Nutrición

Terapia ocupacional

Acompañamiento espiritual

Esta diversidad profesional posibilita intervenciones integrales que contemplan tanto el tratamiento médico como el acompañamiento emocional y social.

Además, la Unidad articula su labor con los servicios de Oncología y Hematología, asistiendo a pacientes tanto internados como ambulatorios, de acuerdo con la evaluación médica y las necesidades particulares de cada caso.

La coordinación entre servicios fortalece la continuidad asistencial y permite adaptar las intervenciones a la realidad clínica de cada persona.

Fortalecimiento institucional y expansión provincial

En el marco de esta década de trabajo, el fortalecimiento institucional se tradujo en avances concretos. Se oficializaron el Programa Provincial de Cuidados Paliativos y la Red Provincial de Cuidados Paliativos, instrumentos que consolidan estrategias orientadas a:

Capacitación profesional

Articulación entre efectores

Acceso equitativo en todo el territorio

Estas iniciativas amplían el alcance del modelo más allá del hospital, proyectándolo a escala provincial y garantizando que la atención paliativa pueda llegar a distintas comunidades bajo criterios comunes de calidad.

Asimismo, se incorporó la Libreta Oncológica como herramienta destinada a optimizar la continuidad asistencial. Este instrumento permite un mejor seguimiento del proceso terapéutico, favoreciendo la coordinación entre equipos y fortaleciendo la comunicación clínica.

Diez años de construcción sostenida

El décimo aniversario de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Interzonal San Juan Bautista sintetiza una trayectoria caracterizada por la consolidación progresiva de un dispositivo clave dentro de la institución.

La combinación de:

Interdisciplinariedad

Articulación con servicios especializados

Fortalecimiento provincial

Enfoque centrado en la persona

ha permitido consolidar un modelo que pone el acento en la calidad de vida y el respeto por la dignidad de quienes atraviesan enfermedades amenazantes para la vida.

A diez años de su creación, la Unidad reafirma su rol como pilar asistencial y como espacio de acompañamiento integral, sosteniendo una mirada que entiende a los cuidados paliativos como parte esencial del derecho a una atención sanitaria humanizada.