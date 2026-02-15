El incendio que devoró la histórica estación de trenes de Juan Bautista Alberdi

La madrugada de este domingo se convirtió en una fecha fatídica para el patrimonio cultural del noroeste bonaerense. Un incendio de gran magnitud arrasó con la estación de trenes de la localidad de Juan Bautista Alberdi, una estructura emblemática cuya historia se remontaba a su inauguración en 1886. El edificio, que estaba próximo a cumplir los 140 años, fue reducido a escombros por llamas que, en cuestión de horas, despojaron al distrito de Leandro N. Alem de una pieza fundamental de su memoria arquitectónica y social. El siniestro desatado en las primeras horas del día provocó daños totales en la construcción centenaria, y a pesar del despliegue masivo de recursos de emergencia, el fuego consumió la totalidad de la estructura, dejando únicamente restos calcinados de lo que supo ser el corazón del pueblo. Según los informes preliminares, no se registraron víctimas fatales ni heridos, pero el impacto material y emocional es considerado incalculable por los peritos y los habitantes de la zona.

Ante la violencia de las llamas, se requirió el trabajo coordinado de múltiples fuerzas de seguridad y rescate para intentar controlar el avance del fuego. En el lugar trabajaron intensamente los bomberos voluntarios de Alberdi, Vedia, Alem y Germania, cuya prioridad fue contener el foco ígneo para evitar que la propagación alcanzara a construcciones cercanas, logrando finalmente circunscribir el desastre al predio ferroviario. En el sector del edificio destinado a vivienda residía una familia, la cual afortunadamente pudo ser evacuada a tiempo apenas se detectó el inicio del fuego. Gracias a esta rápida intervención de los servicios de emergencia, los ocupantes pudieron salir del inmueble ilesos, salvaguardando su integridad física en medio de un escenario de pérdidas materiales absolutas.

Un centro de vida cultural y social bajo las llamas

La estación de Alberdi no era solo un vestigio del pasado ferroviario; se trataba de un edificio activo y vibrante que albergaba funciones vitales para el presente de la comunidad. En sus instalaciones funcionaba el Punto Digital, un espacio clave para la conectividad y la inclusión tecnológica de los vecinos, además de la Escuela de Artística, institución dependiente de la provincia de Buenos Aires donde se formaban niños, jóvenes y adultos. La destrucción de estos espacios, sumada a la pérdida de la residencia familiar que allí se encontraba, implica un retroceso significativo para el desarrollo educativo y cultural del distrito, ya que gran parte del equipamiento y el material pedagógico quedó atrapado bajo el colapso del techo y las paredes.

La noticia generó una profunda conmoción y tristeza entre los habitantes de la localidad, quienes definieron a la estación como una parte central de la identidad local. Testimonios recogidos por el portal Junín 24 reflejan el sentimiento de pérdida generalizada, donde los vecinos coincidieron en señalar que la construcción no representaba únicamente una infraestructura de transporte, sino que era portadora de la historia y los recuerdos colectivos de varias generaciones de alberdienses. La magnitud del fuego afectó a gran parte de la estructura original de madera y mampostería, la cual quedó seriamente comprometida y, según las primeras evaluaciones, sin ninguna posibilidad de recuperación arquitectónica.

Investigación sobre el origen del siniestro

Respecto al origen de la tragedia, la justicia ha iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer cómo se inició el fuego en la madrugada dominical. Si bien se espera el arribo de peritos especializados para realizar las evaluaciones técnicas de rigor, las primeras versiones e indicios recogidos en el lugar apuntan a que el fuego podría haber tenido su origen en un cortocircuito eléctrico. No obstante, las autoridades han aclarado que no se descarta la hipótesis de la intencionalidad, por lo que la investigación se mantendrá abierta hasta agotar todas las líneas periciales.

El personal especializado trabajará sobre los restos de la estructura para determinar fehacientemente el punto de inicio y los acelerantes que pudieron intervenir en la combustión. Mientras tanto, las autoridades del distrito de Leandro N. Alem permanecen en contacto con la comunidad para coordinar los pasos a seguir tras la pérdida de este monumento histórico. La desaparición de la estación de Alberdi marca el fin de una era para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dejando un vacío patrimonial que será difícil de llenar.