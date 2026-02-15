Gustavo Saadi acompañó a Soles Catamarca en el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil

En una fecha cargada de simbolismo y profunda sensibilidad social, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se sumó a las actividades conmemorativas por el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La jornada, que tuvo lugar en la ciudad, contó con la participación central de la organización Soles Catamarca, una entidad que se ha consolidado como un referente ineludible en el apoyo y la contención de pacientes oncológicos pediátricos en la provincia. Este encuentro no solo sirvió como un espacio de esparcimiento y recreación para los más pequeños, sino también como una plataforma fundamental para visibilizar una problemática de salud que requiere el compromiso activo de toda la comunidad.

El jefe comunal compartió momentos de gran cercanía con los niños, a quienes la organización denomina afectuosamente como "solcitos", y con sus respectivos grupos familiares, quienes atraviesan procesos de alta complejidad emocional y médica. A través de sus redes sociales, el intendente Saadi puso de manifiesto que este tipo de experiencias dejan una enseñanza de vida invaluable, destacando que el contacto directo con la fortaleza de los niños invita a valorar la existencia, a abrazar fuerte a los seres queridos y a mantener la firme convicción de no bajar los brazos ante las adversidades que impone la enfermedad.

La jornada estuvo imbuida de un clima de amor y esperanza, donde las actividades recreativas permitieron que los niños disfrutaran de un entorno de alegría y encuentro. Saadi remarcó que las sonrisas de estos pequeños son un recordatorio constante para la sociedad sobre lo que verdaderamente importa en la vida cotidiana. En este sentido, el evento buscó generar una conciencia colectiva sobre pilares fundamentales de la salud pública, tales como la importancia de un diagnóstico temprano, el acceso garantizado a los tratamientos adecuados y el acompañamiento integral que debe rodear a cada paciente oncológico desde el primer momento de la detección.

Finalmente, el mensaje del mandatario capitalino enfatizó que la resiliencia demostrada por cada familia es un motor de inspiración para la gestión pública. Al agradecer la labor de Soles Catamarca, Saadi reafirmó que la lucha contra el cáncer infantil no es una tarea individual, sino un desafío colectivo que exige empatía y solidaridad. La jornada concluyó con el compromiso renovado de seguir trabajando en red junto a las organizaciones de la sociedad civil para asegurar que ningún niño atraviese este proceso sin el respaldo afectivo e institucional necesario para enfrentar la enfermedad con dignidad y esperanza.