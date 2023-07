El Indio Rojas vuelve al Poncho a desatar la fiebre de chacareras

El Indio Lucio Rojas encabezará un show lleno de color y magia durante la quinta noche que propondrá la inminente 52° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará entre el 14 y 23 de julio y se constituirá en una ocasión ideal para que los catamarqueños tengan la oportunidad de poder cantar y bailar hasta el amanecer.



Fiel a un estilo que atraviesa su propia identidad, danza y alegría, el cantor salteño arribará a Catamarca en la noche del martes 18 de julio y entregará su repertorio cargado de zambas y chacareras que lo vinculan a su paisaje natal: Marca Borrada, Salta.



“Siempre representa una alegría inmensa poder regresar al Poncho porque para nosotros -los cantores- es una de las fiestas populares más lindas que tiene el país, principalmente porque no solo genera el movimiento artístico tradicional sino también la defensa de lo artesanal y todas esas cosas maravillosas que genera esta fiesta. Ya estuve allí durante muchos años, alguna vez con Los Carabajal y otras veces con mi hermano Jorge, pero en esta ocasión vamos a renovar nuestra apuesta como solista”, sostuvo Rojas, un artista que siempre deja en evidencia un canto con raíz y fundamento.



“Cuando uno sabe que va a volver a Catamarca y en especial a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho nos une una alegría inmensa a los cantores y en especial a mí, porque cuando arranque como solista -hace unos años atrás- me dio la posibilidad de ser parte de su cartelera agregó Lucio-. Ahora volvemos a encontrarnos con esta fiesta tan importante. Estamos felices y agradecidos de poder cantarle a la gente del país que se reúne en Catamarca para compartir la esencia, la tradición y las buenas costumbres”.



El cantor del monte se destaca en cada escenario por su profunda identidad del Chaco Salteño y un repertorio que reivindica la cultura de los pueblos originarios del Norte Argentino. Además de su carrera solista, que inició en el verano 2016, actualmente comparte un sentido proyecto musical titulado “Cantores del Monte”, junto a Lázaro Caballero (Formosa) y Christian Herrera (Salta).



El trovador que resultó en 2018 Consagración en Festival de Jesús María y un año más tarde renovó la misma distinción en los festivales de Baradero y Cosquín, asume un cariño especial por la mayor fiesta cultural de esta tierra, incluso hasta reconoce que tiene en su mente grabar muy pronto alguna zamba escrita por poetas catamarcanos.



“La gente de Catamarca ha demostrado tener la fortaleza para defender el folclore en su estado puro y natural. Es una defensora de nuestra música y en mucho hay que agradecer a los jóvenes que están allí y que nos acompañan en nuestro proyecto”, expresó y prometió: “No duden un instante que todos vamos a bailar muchas chacareras de patio de tierra…”.



Acompañado en forma permanente por su hermano Alfredo, la banda que encabeza cuenta además con el aporte del eximio bandoneonista catamarqueño Antonio Serrano, un motivo más que lo vincula a estos paisajes. Además, destacó el trabajo musical que vienen llevando a cabo Emilio Morales y Carafea. “Todas las fiestas populares que se realizan en esa provincia me han brindado su cariño y me han hecho sentir uno más -agregó-. Tiene que ver con tantos años cantando por esas tierras y la gente nos va agarrando mucho afecto. Se nota que la amistad y el amor con ellos está creciendo constantemente y es algo maravilloso”.



El abanderado de “La fiesta del monte” cuenta con dos trabajos discográficos: “Yo soy el Indio” (donde prima la raíz folclórica desde la chacarera del monte hasta la zamba romántica) y “Soy del monte,” con sus mejores canciones y obras inéditas. También se pueden encontrar en plataformas digitales de música varios sencillos, muchos de ellos a dúo con importantes artistas, como Facundo Toro, Nati Pastorutti, Eugenia Quevedo, Canto del Alma y Chaterine Vergnes, entre otros.



Su particular simpatía por el Poncho quedó en evidencia en 2017, cuando en el escenario Jorge “Negro” Herrera entregó una prenda muy especial. “Es uno de los chalecos más preferidos y entiendo que se encuentra en el Museo de la fiesta. Es tejido con chaguar de los pueblos originarios que identifican a mi Chaco salteño... Siempre han sido cosas muy bonitas las que he vivido en Catamarca”, sostiene.



El Indio Rojas fue la primera voz de Los Carabajal y un engranaje fundamental en la carrera de su hermano Jorge Rojas. Hoy, un artista con enorme crecimiento, fundamento, fuerza y defensor de la música de nuestra tierra. Por ello, en la noche del martes 18 el público podrá disfrutar de un espectáculo en el que sonarán aquellas canciones que la gente quiere escuchar, compartir y cantarlas, a través de un repertorio estructurado en el folclore que este increíble cantor salteño siente y defiende. Indudablemente, será un claro reflejo del potencial musical y escénico que ofrece en cada uno de los escenarios que lo tiene como protagonista.



La noche de la actuación de Rojas tendrá la siguiente cartelera:



Ballet Folklórico El Reencuentro

Franco Ocaranza

Norma Halmallan

Compañía "Destino Tango"

Castellano Tango

Delegación Santa Rosa - Los Altos

Los Mellizos

Delegación El Alto

El Indio Lucio Rojas

Delegación La Paz - Icaño

Fernanda Cruz

Lázaro Caballero



Precios noche 5: General $4.000, Platea $6.000, Central $8.000, Palco $9.000, VIP $54.000



La cartelera completa en este enlace https://bit.ly/EscenarioMayorPoncho23