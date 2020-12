El insólito episodio de un médico riojano que acusaron de haberse vacunado dos veces

El confuso episodio se dio en la provincia de La Rioja donde se lo vio al médico Rafael Fernández recibir la dosis en los dos brazos. Esto fue fotografiado y las imágenes fueron subidas por la vicegobernadora Florencia López y por el ministro de salud provincial Juan Carlos Vergara.

Los usuarios de Facebook, Instagram y Twitter no tardaron en darse cuenta de esto donde repudiaron el accionar por haber vacunado dos veces a una misma persona. Entre algunos de los comentarios, “Yo que ustedes tendría más cuidado, vacunan dos veces a la misma persona. O no están vacunando a ninguna”.

Ante toda esta controversia, las autoridades tuvieron que salir a aclarar la situación y uno de los que dejó en claro todo fue el protagonista de la foto, el médico Fernández que es presidente del Comité de Crisis del Hospital Vera Barros. A medios locales, explicó: “Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces . Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación. Y para mayor comodidad de la prensa se decidió el cambio de lugar y el cambio de brazo”.

Y agregó: “El enfermero siguió vacunando su linea, por eso el cambio de personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones”.