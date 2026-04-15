"La Universidad no se apaga en Catamarca": la UNCA defiende la educación pública

Bajo la consigna "La Universidad no se apaga en Catamarca", la Universidad Nacional de Catamarca desarrolló una extensa jornada de visibilización para expresar la crisis que atraviesan las universidades de Argentina ante el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta tomó forma a través de actividades continuas en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, trasladando el ámbito académico al espacio abierto mediante charlas y clases públicas en las afueras de la institución.

La convocatoria reunió al ADUNCA, al GDU, autoridades universitarias, estudiantes, docentes y público en general, consolidando una imagen de unidad institucional frente al reclamo. La jornada dejó en claro que la protesta no se limitó a una consigna, sino que se expresó con la propia dinámica universitaria: enseñar, debatir, investigar y abrir la institución a la comunidad.

Amplia presencia de autoridades

Entre quienes acompañaron las actividades estuvieron el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Gustavo Alfredo Lazarte; la decana de Humanidades, Lilia Exeni; el decano de Agrarias, Eduardo de la Orden; la decana de Ciencias de la Salud, Cristina Arreguez; el vicedecano de Derecho, Julio César Barros; el secretario General, Horacio Andrada; el subsecretario de Coordinación e Infraestructura, Faustino Abarza; y el secretario de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, Juan Olás.

La presencia de este amplio arco de autoridades reflejó un respaldo transversal a la jornada de protesta, sumando a las distintas unidades académicas en una agenda común.

Clases públicas y debate

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la clase pública de Microeconomía, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. En ese marco, el rector de la UNCA, Oscar Arellano, señaló: "Estamos asistiendo a la clase pública de Microeconomía organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, acompañando en todo este proceso".

Además, adelantó que a las 21 horas se reuniría el Consejo Superior, instancia en la que se prevé la emisión de un documento propio sobre la problemática del financiamiento universitario.

Durante la mañana, las clases abiertas estuvieron a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Humanidades. Por la tarde, la agenda continuará con nuevas propuestas impulsadas por Humanidades, como una clase abierta a las 15 horas y conversatorio "Enseñar y aprender en contexto de crisis" a las 19 horas. La continuidad horaria mostró una protesta sostenida a lo largo de todo el día.

Laboratorios abiertos y consultorio jurídico

La visibilización de la crisis también incluyó la participación de la Escuela de Arqueología, que decidió abrir sus laboratorios al público con la consigna: "Pasá, mirá, preguntá. Te contamos de nuestros trabajos".

La propuesta se desarrolló entre las 16 y las 20 horas, invitando a la comunidad a conocer de cerca las tareas académicas y científicas que forman parte de la vida universitaria. En paralelo, la Facultad de Derecho anunció la instalación de un consultorio jurídico en la explanada principal a las 18.30, abierto a todas las personas interesadas en realizar consultas.

Estas actividades ampliaron el sentido de la protesta al vincular directamente a la universidad con la sociedad.

El impacto del paro de transporte

La jornada también se vio atravesada por el paro de transporte al que adhirió la gran mayoría de las empresas de colectivos de la provincia. Desde la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas informaron que debieron suspender las actividades programadas por la mañana debido a esa situación.

Pese a ese obstáculo, el resto de la agenda logró sostenerse con múltiples propuestas distribuidas durante todo el día.