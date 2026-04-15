Dengue en Catamarca: Salud convoca a completar esquemas de vacunación

El Ministerio de Salud de la provincia renovó su llamado a los residentes de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú para que accedan a la vacuna contra el dengue, con el objetivo de evitar la proliferación de la enfermedad y fortalecer la prevención sanitaria en las zonas de mayor circulación.

La convocatoria se enmarca en una estrategia sostenida de inmunización que hoy cuenta con disponibilidad de primeras y segundas dosis, una definición clave para quienes iniciaron el esquema y aún no lo completaron. La campaña 2026 ya se encuentra activa en estos departamentos con aplicación gratuita de Qdenga, en dos dosis separadas por 90 días. La insistencia de la cartera sanitaria cobra especial relevancia luego de que en la última semana epidemiológica se confirmara un nuevo caso de dengue y tres de chikungunya, elevando a cinco los casos acumulados de dengue en 2026 en Catamarca.

Dónde están disponibles las dosis

Las vacunas se encuentran disponibles en distintos puntos estratégicos del Valle Central, con nodos distribuidos para facilitar el acceso de la población.

En Capital:

CAPS Dr. Carlos Bravo

CAPS Dr. Edgardo Acuña

Centro Sanitario Valle Chico

Hospital San Juan Bautista

Maternidad 25 de Mayo

Vacunatorio Central

En Valle Viejo:

Hospital Dermidio Herrera

Hospital San José de Piedra Blanca

La convocatoria incluye tanto a quienes necesitan iniciar el esquema como a quienes deben recibir la segunda dosis, reforzando la continuidad de la campaña en los departamentos priorizados.

Por qué es clave completar la inmunización

Desde los equipos de Salud se hizo hincapié en que la vacuna contribuye a que las personas presenten síntomas más leves, reduciendo de manera significativa el riesgo de hospitalizaciones, formas graves de la enfermedad, complicaciones clínicas y descompensaciones en pacientes con comorbilidades. El mensaje pone especial atención en aquellas personas que presentan enfermedades preexistentes o comorbilidades, para quienes la protección adquiere una relevancia aún mayor.

La inmunización, remarcan, no reemplaza otras medidas de prevención, pero sí representa una herramienta decisiva para disminuir el impacto sanitario del dengue, especialmente en contextos donde siguen apareciendo casos autóctonos.

Prevención en los hogares

Junto con la vacunación, el Ministerio volvió a insistir en la necesidad de sostener medidas de prevención ambiental dentro de los hogares y sus periferias.

Los equipos sanitarios solicitaron mantener los espacios:

limpios

libres de recipientes con agua

sin elementos en desuso

sin objetos que puedan servir como criaderos

El foco está puesto en evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y otras enfermedades transmitidas por picaduras.

En ese sentido, se pidió la colaboración activa de los vecinos cuando las Brigadas de Salud desarrollan tareas de:

limpieza

descacharrado

control focal

eliminación de criaderos

La cooperación comunitaria aparece así como un complemento indispensable de la estrategia de vacunación.