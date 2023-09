El Instituto San Mateo respondió al reclamo de los alumnos por la suba de la cuota y condiciones precarias

Los alumnos de la Tecnicatura en Prótesis Dental y la Tecnicatura en Laboratorio de Análisis Clínico del Instituto San Mateo, ubicado en la calle República, expresaron este lunes su descontento y preocupación. El motivo principal de su malestar es el reciente aumento en las cuotas y, además, un reclamo por condiciones precarias en la institución. Luego de que los jóvenes hicieran escuchar sus cuestionamientos, Valeria Gutiérrez, la vicerrectora de la institución se pronunció al respecto. El Instituto San Mateo por dentro.

El aumento de la cuota, el disparador del conflicto

En diálogo con LA UNIÓN, la vicerrectora explicó que el aumento de las cuotas se realizó por una resolución del Ministerio de Educación. Esta resolución, la 428, autorizó a los institutos privados a incrementar las cuotas, y dado que el Instituto San Mateo es un establecimiento privado al 100% sin subvención estatal, aseguró que era algo que no podían aplazar.

Además, confirmó que este anuncio, realizado el sábado pasado, fue el punto de partida para el reclamo de los estudiantes, quienes de inmediato expresaron su malestar, al considerarlo desmedido. Frente a esto, la institución les propuso realizar una reunión, la cual se concretó este lunes. En este espacio los alumnos expresaron sus reclamos y se generaron tensiones. Al respecto, Gutiérrez afirmó que un sector de ellos no procedió de buena manera: “nos hemos reunido con los alumnos, con los grupos de la mañana y con el grupo de la tarde. El grupo de la tarde no se manifestó de la mejor manera, pero le hemos pedido que de manera cordial y respetuosa, porque estamos hablando de futuros profesionales, ingresen a la institución”.

Las condiciones en la institución: ¿Realidad o exageración?

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre los estudiantes y la vicerrectora es el estado de las instalaciones y los recursos disponibles en el Instituto San Mateo. “Hay muchas cosas que se plantearon, que no son tal cual ellos lo dijeron”, manifestó.

Los alumnos plantearon problemas como la falta de higiene en los baños, papeles en el suelo y condiciones precarias en las áreas de prótesis y laboratorio de análisis clínico, llegando a denunciar la presencia de cucarachas.

La vicerrectora respondió a estas acusaciones asegurando que el personal de la institución se esfuerza por mantener la limpieza y el orden en todas las áreas de ambas sedes: “Ellos en todas las aulas tienen aire. Con respecto al agua, se han comprado los purificadores para cada local, con respecto a la limpieza, con respecto al papel del baño, hay toalla de papel, hay papel higiénico, hay jabón líquido, tanto en el baño de hombres como en el baño de mujeres. En el laboratorio de análisis los chicos no compran el reactivo que utilizan, el reactivo lo pone el Instituto. La mayoría de esos reactivos son en dólares, no los compramos en peso. Hacemos una compra para todo el año y, en el caso de que necesitáramos, volvemos a comprar porque todo se hace por stock”.

En cuanto a la queja sobre la falta de instrumental, Gutiérrez explicó que, en el caso de la Tecnicatura en Prótesis Dental, los estudiantes tienen la opción de adquirir su propio material, y la institución ofrece la venta de insumos a precio de costo: "Los chicos tienen que adquirir su material. También tenemos venta de insumos para prótesis, pero ellos eligen, si lo compran acá o lo compran afuera".

Además, destacó que esta práctica se basa en una explicación proporcionada a los estudiantes al momento de inscribirse. En cuanto a los alumnos de la Tecnicatura en Laboratorio de Análisis Clínico, dio una explicación similar: "En el caso de Análisis, adquieren el insumo descartable la jeringa, la aguja, los guantes. Lo que nosotros tenemos acá es para venderles el insumo a precio de costo, que una jeringa en la farmacia está a $250. Ellos la adquieren con nosotros a $40. Es el mínimo, el costo nada más".

El día de la reunión

La vicerrectora aclaró que no todos los estudiantes participaron en la reunión para expresar sus reclamos, afirmando que en la mañana, aproximadamente de 15 a 19 alumnos asistieron, pero al final de la reunión, solo quedaron 9 de ellos. Esto, según lo expresado por los estudiantes, se debió a que se los presionó para firmar una hoja en blanco, algo que les generó desconfianza e hizo que la mayoría se retirara de la reunión. Sobre este punto, Gutiérrez sostuvo que la institución sigue procedimientos administrativos formales para atender los reclamos de los alumnos, que incluyen la firma de actas, que no se elaboran en el mismo instante que tiene lugar la reunión, sino con posterioridad. Sobre la hoja en blanco, explicó que esta era para que pusieran sus nombres, con el objeto de registrar quiénes participaron de la reunión. Asimismo recalcó que no se les hizo poner ninguna firma, sino escribir sus nombres: “Le llevamos una hoja para que ellos pongan su nombre y nosotros sepamos quienes estuvieron presentes en la reunión. Pusieron solamente su nombre”. A continuación, explicó que grabó la conversación de acuerdo mutuo con los alumnos y esta se transcribirá en una hoja para que puedan revisar antes de firmar: “Todo lo que ellos plantearon va a estar asentado ahí y el compromiso del instituto de plantear las mejoras que ellos pidieron”.

Autocrítica y compromisos de mejoras

La vicerrectora reconoció que, entre las cosas que se reclaman, sí hay aspectos que deben solucionar y que se comprometieron a hacerlo: “ellos plantearon sobre el agua, sobre los dispensers, que ya están comprados, tienen que venir a instalarlos. Sobre el tema de la limpieza, ya empezó a trabajar una persona que va a ser ordenanza del instituto, que va a venir durante dos turnos. Tenemos una persona que hace limpieza dos veces por semana, más el sábado que hace limpieza en general”. Sobre la fuga de gas que señalaron los estudiantes, explicó que en estos días va a venir un gasista matriculado a solucionarlo.

Sobre el aumento de la cuota

En relación con el aumento de la cuota, Gutiérrez proporcionó detalles específicos. Actualmente, la cuota real en septiembre es de $11.000, con descuentos si se paga antes del 10 o del 20 del mes. A partir de octubre, la cuota normal será de $13.750, con descuentos similares.

Las instalaciones del instituto

El Instituto San Mateo no tiene un edificio propio, se alquila. Tiene una sede central ubicada en la calle República y un anexo ubicado sobre Junín, entre Prado y Esquiú. Sobre las instalaciones, aseguró que tienen todo lo necesario y que todo se encuentra en correcto funcionamiento. Asimismo, afirmó que no hay faltante de instrumental. Al respecto, Gutierrez explicó que cuentan con 7 tornos, 6 pulidoras, una máquina pindex, una termoformadora, un compresor y un equipo de fundición que próximamente podrán utilizar, ya que falta la correspondiente prueba hidráulica.