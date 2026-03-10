Residencias 2026: abren la inscripción para hospitales públicos de Catamarca

El Ministerio de Salud de Catamarca anunció la apertura de inscripciones para el sistema de Residencias 2026, una instancia de formación destinada a profesionales de la salud que deseen realizar su especialización dentro del sistema sanitario público.

La convocatoria está dirigida a profesionales recientemente graduados, quienes podrán acceder a una formación de posgrado en servicio en hospitales provinciales. Esta modalidad combina aprendizaje académico con práctica médica directa en instituciones sanitarias. Las residencias se desarrollarán en tres centros hospitalarios de referencia:

Hospital Interzonal de Niños Eva Perón

Hospital Interzonal San Juan Bautista

Maternidad Provincial 25 de Mayo

El proceso de inscripción estará habilitado desde el 6 hasta el 13 de abril, período durante el cual los aspirantes deberán completar los pasos administrativos correspondientes para formalizar su postulación.

Catamarca organizará su propio examen de residencias

Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es que la provincia de Catamarca organizará por primera vez su propio examen de residencias médicas. Esta decisión implica una descentralización del sistema nacional, lo que permitirá que el proceso de evaluación y selección se desarrolle bajo la organización provincial.

El examen para los postulantes se realizará el martes 6 de mayo, fecha establecida para evaluar a los profesionales interesados en acceder a las distintas especialidades disponibles dentro del sistema de residencias. Asimismo, el Ministerio informó que la bibliografía oficial del examen ya se encuentra publicada, permitiendo que los aspirantes puedan prepararse con anticipación.

El material de estudio puede consultarse en el portal oficial del Gobierno provincial:

https://portal.catamarca.gob.ar/paginas/residencias-859

Cómo será el proceso de inscripción

El proceso de inscripción contempla dos instancias complementarias, una digital y otra presencial. En primer lugar, los aspirantes deberán realizar la inscripción en línea a través de la Plataforma de Trámites a Distancia Catamarca (TAD).

El trámite digital se realiza ingresando al siguiente enlace:

https://tad.catamarca.gob.ar/tramitesadistancia/tad-publica

Posteriormente, los postulantes deberán formalizar la inscripción de manera presencial, presentando la documentación requerida en la Dirección Provincial de Talento Humano e Investigación.

La entrega de documentación se realizará en: Chacabuco 169, en el horario de 7 a 13 horas, durante el período comprendido entre el 6 y el 13 de abril. Esta instancia permitirá verificar los documentos necesarios para completar la inscripción y validar la participación de los aspirantes en el proceso de selección.

Especialidades disponibles en la convocatoria

La convocatoria para Residencias 2026 incluye diversas especialidades médicas y programas multidisciplinarios, organizados en tres grandes grupos.

Especialidades médicas básicas

Pediatría

Clínica Médica

Cirugía General

Medicina General y Familiar

Tocoginecología

Terapia Intensiva de Adultos

Cirugía Pediátrica

Especialidades posbásicas

Terapia Intensiva Infantil

Neonatología

Hematología

Residencias multidisciplinarias

También se convoca a profesionales para el programa RISAM Salud Mental Comunitaria y Adicciones, que incluye diferentes disciplinas.

Entre ellas:

Psicología

Trabajo Social

Psicopedagogía

Terapia Ocupacional

Enfermería

Estas residencias multidisciplinarias buscan abordar problemáticas de salud desde diferentes enfoques profesionales, promoviendo el trabajo integrado entre distintas áreas.

Requisitos para la inscripción al examen único

El Ministerio de Salud detalló los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para participar del examen único de residencias. Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación:

Ser argentino nativo o por opción.

Ser egresado de una Universidad Nacional o de una Universidad autorizada por el Ministerio de Educación de la Nación.

Copia de la primera y segunda hoja del DNI.

Certificado analítico autenticado por la universidad otorgante, con contabilización de aplazos.

Fotocopia autenticada por la universidad otorgante del título de médico, certificada ante escribano público autorizado, documento que podrá presentarse hasta 48 horas antes de la aceptación del cargo.

Certificado de antecedentes penales expedido por la Policía Provincial.

Certificado del Colegio Médico del o los lugares donde se desempeñó, que acredite no registrar sanciones por transgresiones a las normas éticas profesionales ni sanciones disciplinarias.

Un currículum vitae y dos copias nominales con fotocopias debidamente foliadas.

La presentación de esta documentación permitirá validar la elegibilidad de los aspirantes para participar del proceso de selección.