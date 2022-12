El Manchao con todo su esplendor: hermoso amanecer del Gigante

Luego de los días de lluvia y la baja en las temperaturas, la naturaleza nos vuelve a sorprender. Un bello manto de nieve y granizo fue visto por todos cubriendo gran parte del Cerro Manchao, además de las cumbres de la Sierra de Ambato.

El emotivo y certero posteo del Prof. Roberto Salinas, pone en valor la magnificencia de este fenómeno: "recuerdo, cuando era chico, mi abuelo Arturo Varela me decia que el Ambato estaba blanco de nieve, al amanecer, era una mañana de Enero, cuando el calor reina en el Valle. Claro cuando me despertaba y miraba hacia el Oeste, ya estaba cubierto de nubes. Y durante las "tormentas de la siesta", cuando ya se empezaba a limpiar el cerro, se lo veía blanco, y le preguntaba: "abuelo, como puede ser en pleno enero, con 40 grados y allá este blanco de nieve y granizo “. Y con paciencia me deciìa que así es el clima de las altas cumbres. En pleno verano, en cada tormenta cae granizo y nieve. Me contaba de un amigo que fue a cazar Venados en las cumbres del Ambato, y en plena siesta se salvaron de no congelarse porque encontraron una cueva, los rayos y los truenos, la nieve y un granizo chiquito pero abundante, y el terrible frío que en pocos minutos llegó a donde estaban ellos.”

El Machao o Gigante, es dueño de un micro clima particular y suele ofrecer una imagen imponente aún en plena primavera y pronto a ingresar en el verano. Los escaladores de la zona han comentado y destacan que puede haber pleno sol y altas temperaturas en el Valle Central, pero en las inmediaciones de el cerro presentarse tormentas y caída de granizo.

La postal para quienes la puedan disfrutar, es un bello aporte para este viernes.