El menor accidentado en la escuela artística tiene un coágulo que lo complica, pero tuvo una leve evolución

“Thiago ahora está un poquito mejor”, así lo confirma con alivio Romina Robledo al comentar sobre el estado de salud de su hijo, quien el miércoles protagonizó un grave accidente en la Escuela Secundaria Artística Especializada nº 3 “Danzas Nativas y Folklore”. Lo que siguieron fueron horas angustiantes para la familia del menor, que aunque demostró una leve mejoría, su cuadro sigue siendo de preocupación.

Los confusos hechos de la semana pasada siguen en la nebulosa pero valieron para demostrar muchas fallas, tanto del lado educativo como del sanitario. El niño de 12 años, tras ser derivado por el SAME al Hospital de Niños fue trasladado al “San Juan Bautista”, porque el tomógrafo en el “Eva Perón” no funciona desde hace un mes. Luego de estas idas y venidas, se confirmó que la grave lesión era una fractura en el hueso de la base del cráneo.

“Antes de ayer tuvo una recaída muy fea pero gracias Dios salió y hoy está mejor”, señaló la mamá a La Unión. Sobre el cuadro y lo que le indicaron los médicos, dijo “le hicieron una nueva tomografía y el coágulo está igual. No se agrando ni se movió. Eso era lo que les preocupaba y por lo que se descompuso hace un par de días pero en la tomografía salió que esta igual que cuando lo trajimos”.

Thiago a pesar de la gravedad de su lesión, está consciente, habla y ya empezó a alimentarse. Su estado es delicado y está siendo monitoreado las 24 hs porque temen nuevas recaídas. Así lo relató con angustia Romina al marcar que “hay que controlarlo porque de lo más bien que esta le agarran dolores muy fuertes que ni la medicación lo calma. Por eso recurrieron a la morfina”.

Escuela ausente

En medio del dolor, la familia del niño no puede dejar de manifestar su malestar por el proceder de la institución escolar. Según refieren, de no ser por la exposición que el caso tuvo en los medios, no se iban a comunicar con ellos. Esto lo confirmó marcando “después que salió en los medios me llamaron de la escuela pero ellos ni lo vinieron a ver”. Al abandono del momento se sumó a lo que siguió después y en este punto se debe recordar que el accidente fue un miércoles en La Unión tomó conocimiento del mismo el viernes, que fue cuando se publicó.

“Ellos solo aparecieron para pedir los datos para un seguro que tengo que llevar para la historia clínica de él. Ninguno lo acompañó en la ambulancia ni nada. Si yo no iba a reclamar, la escuela al respecto no iba a hacer nada”. Luego Romina sentenció “les entro el apuro cuando salió la noticia en los medios”.

El accidente

El accidente tuvo lugar el miércoles de la semana pasada cuando el menor sufrió una fuerte caída de espaldas, en una situación previa de la que por el momento no se dieron mayores datos. Se sabe que por el golpe, la víctima dio directamente con su cabeza en el suelo.

Al transcurrir uno minutos y como no reaccionaba, y ante la falta de adultos en el lugar, los compañeros recurrieron a la Preceptoría desde donde llamaron al SAME. El servicio de asistencia lo derivó al Hospital de Niños “Eva Perón” donde lo revisaron, realizándole una radiografía que determinó que tiene una fractura en el hueso parietal.