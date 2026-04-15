El milagro que llevó a Esquiú a los altares volvió a conmover en Telenoche

La historia del llamado "milagro de Esquiú", el hecho de fe que abrió el camino para que la Iglesia reconociera al ilustre fraile catamarqueño como beato, volvió a ocupar un lugar central en una nueva emisión de "Milagros argentinos", la serie del noticiero Telenoche dedicada a rescatar episodios profundamente ligados a la espiritualidad y la devoción popular.

El episodio, presentado por el periodista Gustavo Tubio, reconstruyó con un tono emotivo y testimonial el caso de Emmita Paz, la niña cuya curación fue considerada milagrosa y cuya historia resultó decisiva para la aprobación eclesiástica que culminó con la beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

La historia que cambió el destino de Esquiú

En el centro del relato aparece la milagrosa intervención del fraile catamarqueño en la vida de la pequeña Emita, un episodio que, según se recordó en la emisión, se convirtió en la puerta para que la Iglesia reconociera como beato a Esquiú.

La reconstrucción televisiva puso en primer plano la voz de los propios protagonistas, con la participación de la niña del milagro, sus padres y el médico que le regaló la ya famosa estampita de Fray Mamerto Esquiú. Cada uno de estos testimonios aportó una pieza fundamental para volver a narrar una historia que permanece profundamente arraigada en la fe de miles de creyentes, especialmente en Catamarca, donde la figura del fraile ocupa un lugar central en la identidad religiosa y cultural.

La enfermedad y la intervención inexplicable

El hecho recordado en "Milagros argentinos" remite a 2015, cuando se produjo la curación inexplicable de una pequeña niña tucumana que padecía osteomielitis crónica de fémur.

De acuerdo con la información reconstruida en el programa, la situación médica de la menor dio un giro inesperado luego de que su madre recurriera a la intercesión de Esquiú. En un gesto de profunda fe, colocó sobre la pierna enferma de la niña una reliquia del fraile catamarqueño. A partir de ese momento, ocurrió lo que la Iglesia luego reconocería como un hecho extraordinario: la enfermedad desapareció sin dejar secuelas.

La falta de una respuesta desde la medicina fue uno de los elementos determinantes del proceso, ya que fueron los propios profesionales quienes confirmaron que no existía una explicación científica para la recuperación.

La aprobación del Papa Francisco

La trascendencia de este episodio quedó definitivamente consolidada cuando el Papa Francisco aprobó el milagro, validando eclesiásticamente la curación de Emita como un hecho inexplicable desde el punto de vista científico y atribuible a la intercesión de Fray Mamerto Esquiú.

Ese reconocimiento pontificio transformó la historia íntima de una familia en un acontecimiento de alcance religioso mucho mayor, al convertirse en el fundamento que permitió avanzar en la beatificación del fraile catamarqueño. La nueva emisión de "Milagros argentinos" no solo volvió a narrar el episodio, sino que lo hizo desde la emoción de sus protagonistas, poniendo nuevamente en valor una historia en la que convergen la fe, la medicina y la figura trascendente de Esquiú.

Así, el caso de Emita regresó a la pantalla como uno de los relatos más conmovedores de la serie, recordando cómo una curación ocurrida en 2015 se transformó en el milagro que abrió para siempre las puertas de los altares al Beato Esquiú.