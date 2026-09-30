Mes de la Inclusión: se viene la Maratón Solidaria de APANE

En el marco de las actividades previstas durante el Mes de la Inclusión, la institución APANE llevará adelante una nueva edición de su tradicional Maratón Solidaria, una propuesta que combina actividad deportiva, recreación, participación comunitaria y solidaridad.

La prueba atlética y caminata familiar se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre, a partir de las 15:00, teniendo como escenario principal al Parque Adán Quiroga. La convocatoria busca reunir a corredores, atletas de distintas categorías, familias y vecinos en una jornada destinada a visibilizar la importancia de la educación inclusiva y especial y, al mismo tiempo, recaudar fondos para la institución.

La edición de este año se desarrollará bajo el lema "Cada paso suma para seguir acompañando", una consigna que sintetiza el propósito solidario de la propuesta y el papel que tendrá la comunidad a través de su participación.

En ese sentido, la iniciativa plantea una jornada en la que el deporte se convierte también en una herramienta de integración. La posibilidad de participar mediante distintas modalidades permite que la convocatoria alcance tanto a quienes buscan competir como a quienes simplemente desean compartir una actividad familiar y contribuir con APANE.

Distancias competitivas y caminata familiar

La jornada contará con diferentes alternativas de participación, de acuerdo con las posibilidades y objetivos de quienes se sumen a la convocatoria. Las distancias competitivas serán de 10 kilómetros y 5 kilómetros, con una inscripción de $20.000. Estas pruebas estarán destinadas a quienes deseen participar en las categorías competitivas previstas para la jornada.

Por otra parte, estará disponible una caminata familiar, pensada para una participación abierta de toda la comunidad. En este caso, el costo de inscripción será de $10.000.

Las alternativas establecidas permiten ampliar la convocatoria y generar un espacio en el que puedan encontrarse atletas, corredores habituales, familias y personas que quieran acompañar la propuesta desde una actividad recreativa. La organización también confirmó que habrá premios para los tres primeros puestos de cada categoría, tanto en la rama femenina como masculina, sumando un reconocimiento a quienes obtengan los mejores resultados en las distintas competencias.

Fiscalización y puntos para el Campeonato Provincial

La organización deportiva de la jornada contará con la participación de la Agrupación Atletas Veteranos Pedro Arias, que tendrá a su cargo la fiscalización de las pruebas. Uno de los aspectos destacados de la competencia es que la participación en la maratón sumará puntos oficiales para el Campeonato Provincial Anual de dicha agrupación. De esta manera, además de su finalidad solidaria y de integración, la prueba tendrá una dimensión deportiva formal para quienes participan del campeonato.

La fiscalización permitirá encuadrar las competencias dentro de las categorías correspondientes y acompañará el desarrollo de las pruebas previstas para esta nueva edición de la Maratón Solidaria de APANE.

Cómo participar y dónde inscribirse

Las personas interesadas en participar de la jornada o realizar consultas podrán comunicarse al teléfono 3834515525, canal dispuesto por la organización para brindar información relacionada con la propuesta.

Además, se realizará una inscripción presencial el viernes 2 de octubre en la Plaza 25 de Mayo, específicamente en el sector ubicado al lado de Información Turística. Esta instancia presencial será una oportunidad para quienes deseen completar su inscripción antes de la realización del evento previsto para el sábado 3 de octubre.

Deporte y solidaridad, en una misma convocatoria

La nueva edición de la Maratón Solidaria se inscribe así en las actividades del Mes de la Inclusión, con una propuesta que busca involucrar a la comunidad a través de una actividad abierta y participativa.

El lema elegido para esta edición, "Cada paso suma para seguir acompañando", pone el acento en el aporte que representa cada participante para el objetivo solidario de la jornada. Desde la organización también se reforzó la convocatoria con otra frase: "tu esfuerzo también incluye", una invitación a formar parte de una actividad en la que el esfuerzo individual se vincula con un propósito colectivo.

Con las pruebas de 10 y 5 kilómetros para quienes buscan una participación competitiva y la caminata familiar destinada a una convocatoria más amplia, APANE prepara una jornada en la que el deporte y la solidaridad van de la mano.

La cita será el sábado 3 de octubre desde las 15:00 en el Parque Adán Quiroga, mientras que quienes quieran anticipar su participación podrán acercarse el viernes 2 a la Plaza 25 de Mayo para realizar la inscripción presencial. La propuesta queda así abierta a corredores, atletas, familias y a toda persona que quiera acompañar la iniciativa durante el Mes de la Inclusión.