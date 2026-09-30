Se registraron más de 990 mil casos de enfermedad tipo influenza en lo que va del año

El panorama sanitario nacional refleja una dinámica de alta intensidad en el comportamiento de las afecciones respiratorias en lo que va del año. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 37, las notificaciones por cuadros respiratorios han alcanzado un umbral no visto en los últimos diez años. Entre las SE 34 y 36, el sistema de salud registró un acumulado de 71.802 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI), un aporte que eleva el total anual registrado a la cifra de 992.803 casos.

Este volumen de notificaciones representa el mayor número de registros para el período 2016-2026. Según un informe detallado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la enfermedad tipo influenza (ETI) se define como un cuadro clínico caracterizado por fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, los cuales se presentan acompañados por manifestación de otros síntomas clave como dolor de garganta, congestión nasal o dolores musculares.

Los analistas destacan que, si bien se trata de la cifra más elevada de la última década, este fenómeno se encuentra directamente fundamentado en un factor temporal específico: el adelanto de tres semanas de la temporada de virus respiratorios que se registró de manera atípica durante el presente año.

La evolución temporal y la situación de la neumonía

La trayectoria del curva epidemiológica para la enfermedad tipo influenza (ETI) ha seguido un patrón diferenciado a lo largo del año actual:

Hasta la SE 9: Las notificaciones se mantuvieron de manera estable dentro de los niveles de seguridad.

Entre la SE 9 y la SE 22: Se comenzó a registrar un incremento sostenido y progresivo en el número de casos.

Hasta la SE 32: Se produjo una fase de descenso en el registro de contagios.

Desde la SE 32 en adelante: Se viene detectando un ligero repunte semanal en las notificaciones del sistema de salud.

De manera paralela a la evolución de la influenza, las afecciones pulmonares graves de origen infeccioso también demandaron un seguimiento riguroso. Durante las últimas dos semanas analizadas por las autoridades, se informaron 9.167 nuevos casos de neumonía, lo que empuja el balance del año a un total anual de 122.808 casos. Esta cifra representa una incidencia acumulada de 264,3 por cada 100.000 habitantes. El comportamiento de la neumonía mostró su pico máximo de aumentos durante las SE 21 y 22, momento a partir del cual las notificaciones descendieron y han permanecido con oscilaciones de carácter leve.

Contención de la bronquiolitis

Una señal favorable dentro del panorama de salud pública la constituye la bronquiolitis en menores de 2 años. A partir de la SE 34, las autoridades sanitarias observaron un descenso constante en la curva de casos de periodicidad semanal. Entre dicho hito y la SE 36, el reporte oficial del BEN confirmó la detección de 10.329 nuevos casos. De esta forma, el total acumulado de la afección en lo que va de 2026 llega a 108.433 casos, marcando una incidencia acumulada de 7.497,2 cada 100.000 habitantes. Lo verdaderamente destacable es que las notificaciones semanales muestran una baja sumamente marcada en relación con los registros históricos, situando a la patología en zona de éxito desde la SE 21.

En el marco de la vigilancia centinela ambulatoria, el comportamiento del virus sincicial respiratorio (VSR) y otros patógenos prioritarios expuso las siguientes cifras y dinámicas:

Influenza en el ámbito ambulatorio: Se notificados 11 casos, lo que representó una disminución de 22 casos menos que la semana pasada, registrando una positividad del 26,2% y marcando un claro predominio de influenza B.

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Se identificaron 23 casos positivos tras el procesamiento de 350 muestras estudiadas en el transcurso de las últimas cuatro semanas. Las detecciones de este virus se mantuvieron de forma esporádica hasta la SE 20, iniciando a partir de la SE 24 una tendencia al alza que continúa manteniéndose en una baja magnitud.

SARS-CoV-2: Durante el análisis de las 165 muestras procesadas para la modalidad ambulatoria, no se registraron casos de este patógeno.

Vigilancia hospitalaria

El escenario correspondiente a la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes que requirieron internación reveló aspectos críticos sobre la circulación viral hospitalaria. Durante las últimas cuatro semanas evaluadas, las autoridades del sector informaron los siguientes números en la red hospitalaria:

Casos positivos de VSR: Se notificaron 297 casos positivos sobre un total de 892 casos estudiados para los tres virus bajo monitoreo estricto.

Casos positivos de Influenza: Ocupó el segundo lugar en internaciones con 47 casos.

Casos positivos de SARS-CoV-2: Ocupó la tercera posición registrando un total de 6 casos.

Codetecciones virales: Se identificaron fenómenos de coinfección, notificándose 4 codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR, sumadas a 1 codetección conjunta de influenza y VSR.

Ante este cuadro de situación epidemiológica, el Ministerio de Salud de la Nación ratifica de manera enfática que la estrategia de vacunación se consolida como el mecanismo central y la herramienta fundamental para prevenir y mitigar las complicaciones, hospitalizaciones y muertes en aquellos segmentos poblacionales que presentan un mayor riesgo.

A fin de brindar una cobertura oportuna frente a los virus circulantes, el organismo oficial recordó que dentro del Calendario Nacional de Vacunación se encuentra totalmente disponible la vacuna contra el VSR, destinada específicamente a embarazadas que se encuentren transitando las semanas 32 a 36 (inclusive) de gestación.