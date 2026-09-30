Chau Septiembre: así va a estar el clima en Catamarca

Septiembre se despide con una jornada caracterizada por la presencia de nubosidad durante prácticamente todo el día, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. A esto se agrega que el día tendrá una máxima de 25 grados, registro más que primaveral. El detalle lo dará viento, que este miércoles tendrá presencia intensa que vendrá acompañada de ráfagas.

Así comienza el día

En las primeras horas de la jornada el cielo estuvo mayormente nublado y el viento soplando leve desde el Norte. Con el avance de la mañana, las condiciones se mantendrán similares pero con la temperatura descendiendo a los 17 grados. Para este tramo del día el Innombrable cambiará su dirección predominante hacia el Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Tarde cálida y con ráfagas

El momento de mayor temperatura de este miércoles, según el SMN se registrará durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 25 grados, marcando así la máxima prevista para este miércoles. En ese período, el cielo continuará mayormente nublado. El viento seguirá soplando del mismo sector, pero incrementará su intensidad hasta alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Uno de los principales aspectos del pronóstico para la segunda mitad del día estará dado por la presencia de ráfagas de entre 51 y 59 km/h, una intensidad que también se mantendrá durante la noche.

Noche parcialmente nublada

Durante la noche, las condiciones se mantendrán con parcial nubosidad. La temperatura descenderá hasta los 19 grados y el viento se mantendrá desde el Noreste con igual intensidad y también con presencia de ráfagas.

De esta manera, el miércoles cerrará con temperaturas moderadas, ausencia de lluvias previstas y una presencia marcada del viento durante las últimas horas del día.