El Obispo Urbanc viaja a Roma para un encuentro histórico con el Papa León XIV

En un acontecimiento de profunda relevancia para la Iglesia del Noroeste Argentino, el obispo diocesano de Catamarca, Mons. Luis Urbanc, ha emprendido un viaje oficial hacia la ciudad de Roma, Italia. Esta misión diplomática y pastoral tiene como punto culminante la audiencia privada en la que será recibido por el Papa León, marcando un hito institucional sin precedentes: se trata del primer encuentro del Obispo de Catamarca con Su Santidad desde el inicio de su pontificado.

La visita oficial no solo es protocolar, sino que busca estrechar los vínculos directos entre la fe catamarqueña y la Santa Sede en un momento de gran efervescencia religiosa para la provincia.

El Bicentenario de Esquiú en el Vaticano

El propósito fundamental de la visita de Mons. Urbanc es informar personalmente al Papa León sobre el desarrollo del Año Jubilar Diocesano. Este tiempo especial ha sido convocado para conmemorar el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, figura clave de la historia argentina y modelo de santidad.

Los detalles técnicos del Año Jubilar que el Obispo presentará ante el Papa y los distintos Dicasterios de la Santa Sede incluyen:

Cronograma: El jubileo se inició el pasado sábado 10 de enero y se extenderá hasta el 11 de mayo de 2027 .

El jubileo se inició el pasado sábado y se extenderá hasta el . Lema inspirador: "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad".

"Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad". Plan de acción: La implementación de diversas actividades pastorales que buscan rescatar el legado de Esquiú como servidor de la unidad nacional.

De Roma a Chiclayo: misión en Perú

Tras concluir su agenda en el Vaticano, el obispo se trasladará a Perú para participar de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero en Chiclayo. Esta ciudad posee un valor sentimental y administrativo innegable para el actual pontífice, ya que Chiclayo fue la Diócesis sede del ministerio episcopal (de 2015 a 2023) del entonces Mons. Robert Prevost, hoy el Papa León.

El lema elegido por el Papa para esta convocatoria es "La compasión del Samaritano: amar llevando el dolor del otro". Esta premisa guiará las intervenciones de Urbanc en Perú, conectando la realidad de la salud pública con la espiritualidad del cuidado integral del paciente.

Este despliegue internacional posiciona a Catamarca en la agenda global de la Iglesia. El viaje combina la promoción de un beato local con la presidencia de uno de los eventos de salud más importantes del calendario católico, consolidando el liderazgo del Obispo Luis Urbanc como nexo entre la realidad argentina y la cátedra de Pedro.