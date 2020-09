El pase de los IES a Ciencia y Tecnología será en el 2021 y generó polémica en los docentes

La semana pasada, el gobernador de la provincia había informado sobre el pase de los Institutos de Educación Superior y Terciarios a la órbita del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, motivo por el cual, este organismo se modificará en Ciencia, Innovación y Trabajo. La novedad generó polémica en el ámbito docente, por cuanto la determinación del Ejecutivo no respetaría disposiciones previas. Los gremios ya pusieron el alerta y anuncian que buscarán precisiones.

Ante esto, la titular de la cartera, Lic. Eugenia Rosales, ahora aclaró que se está preparando la propuesta para ser presentada y “así el traspaso sea prolijo”.

Según la ministra, en diálogo con Radio Valle Viejo, “lo que es el traspaso es algo que estamos trabajando desde ya hace algunos meses con el equipo de trabajo. Es algo que estamos haciendo paulatinamente y, en base a eso, es que está tomada la decisión”. No obstante esta aclaración, tras la que se indicó que no fue una decisión apresurada, la determinación generó confusión sobre lo que algunos infieren como merma en las capacidades del Ministerio de Educación. Rosales apuntó que el traspaso se verá en el 2021.

El fundamento de la medida gira en torno a que los alumnos ahora tendrán inclusión laboral. Con este cambio, se busca darle un perfil renovado a las carreras de los IES, con la mirada puesta en la formación de profesionales para las exigencias actuales y futuras del mundo laboral. La determinación incluirá a todos los IES, es decir, a los de carreras técnicas, como también a los que tienen profesorados.