El Patio ya tiene programación completa: grandes artistas y entrada libre

La cuenta regresiva para la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa sumando expectativas y uno de los espacios más esperados por el público ya confirmó su programación completa. Se trata de El Patio, un escenario que año tras año se consolida como uno de los principales puntos de encuentro dentro del Predio Ferial Catamarca y que volverá a ofrecer una intensa agenda artística con entrada libre y gratuita.

Desde el 17 hasta el 26 de julio, este tradicional sector del festival abrirá sus actividades diariamente a partir de las 14 horas, convirtiéndose nuevamente en el escenario de los atardeceres del Poncho y en la previa ideal para quienes luego continúan disfrutando de las propuestas del Escenario Mayor.

Con una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos, El Patio combinará durante nueve jornadas una amplia oferta de música en vivo, danza, gastronomía y actividades culturales. La programación reunirá a artistas nacionales de distintos géneros musicales, junto a academias, ballets, músicos locales y delegaciones departamentales que mostrarán la diversidad cultural de Catamarca.

El Patio, es ya una tradición

A lo largo de los años, El Patio se convirtió en uno de los ámbitos más concurridos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Miles de personas lo eligen cada edición para disfrutar de espectáculos artísticos en un entorno donde también confluyen las colectividades, las tradiciones culturales y una variada propuesta gastronómica.

La edición 2026 mantendrá esa identidad, ofreciendo una programación continua durante gran parte de cada jornada y permitiendo que artistas emergentes compartan escenario con figuras consagradas de la música nacional.

Entre los nombres destacados que formarán parte de la programación figuran Christian Herrera, El Polaco, Paquito Ocaño, Sabroso, Cruzando el Charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Domínguez y G Sony, 18 Kilates, Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu, La Konga y El Chaqueño Palavecino, quien tendrá a su cargo el cierre de esta edición el domingo 26 de julio.

Una apertura con identidad catamarqueña

La programación comenzará el viernes 17 de julio con una jornada que reunirá a artistas, academias y delegaciones locales.

Participarán:

• Ballet Municipal Fiambalá.

• Fernando Guilla.

• Guadalupe Carrizo.

• La Troya.

• Delegación Departamental Paclín.

• Paula Romero.

• Dúo Yanasu.

• Ballet Catamarca Danzas.

• Hugo Nanni.

• Ballet Piriqui Pérez.

• Christian Herrera.

La apertura marcará el inicio de una agenda artística que buscará reflejar la riqueza cultural de toda la provincia.

Fin de semana con grandes convocatorias

El sábado 18 de julio se presentarán Villa Vil Yo Vengo del Norte, Alberto Harón, Banda Vamos, Ballet Somos Danza, Los Rieles, la Delegación Departamental Santa Rosa, Los Mellizos Cejas, Paquito Ocaño, Cami Ferreyra y El Polaco.

El domingo 19 la programación incluirá a Caporales San Simón Oruro - Filial Catamarca, Llamón Fusión, Natalia Brizuela César, Destino Tango, La Maza, Ballet Danzar Joven, Destino Fuerteño, Delegación Departamental Pomán, Magui Leiva, MFK y Sabroso.

El Poncho Sunset Especial Día del Amigo

Una de las principales novedades de esta edición llegará el lunes 20 de julio. Durante esa jornada no habrá actividades en El Patio debido a que toda la programación artística será trasladada al Estadio Bicentenario para la realización del Poncho Sunset Especial Día del Amigo.

La propuesta reunirá a Abel Pintos, Los Herrera y LBC junto a Euge Quevedo en un formato especial al aire libre.

Rock, folklore y nuevos sonidos

Las actividades regresarán el martes 21 con una programación integrada por Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos, SVN, Fran Santillán, Lordowar, Insania, Delegación Departamental Valle Viejo, Stigma Ith, Brujas del Valle, Calibre Rock, Music Boulevard y Cruzando el Charco.

El miércoles 22 actuarán Ballet Mario Rodríguez - Centro Vecinal DFS, Delegación Departamental El Alto, Roly Ficha Acosta, Academia El Mangrullo, Federico Miranda, Orellana Lucca, Vitín Martoccia, Ballet El Montaraz, Rochi Orellana, Daniela Figueroa y Juan Fuentes.

El jueves 23 la programación estará integrada por Ballet Folklórico Santa Marta, La Mambo, Academia de Danzas Folklóricas El Malambo, Delegación Departamental Ambato, Peyton, Candu Domínguez y G Sony, La Calera, MBM Dance, Alejandra Sánchez y 18 Kilates.

El cierre de la última semana

El viernes 24 subirán al escenario Academia Inclusión Folklórica Luis "F" Bazán, Banda de Música de la Municipalidad, Ballet Folklórico El Reencuentro - Fiambalá, Laura Coronel, Big Boss Crew, Dalma Robles, Sele Vera y Los Pampas, Fede Pacheco, Delegación Departamental Santa María, Alico Espilocín y Dúo Coplanacu.

La jornada del sábado 25 contará con la participación de Escuela Municipal de Danza Viracocha, B de Band, Compañía de Mujeres Senderos, Los Hijos de Harri, Zafiros Crew, Shirleys Band, Sendero, Delegación Departamental Tinogasta, Sapitos For Ever y La Konga.

Finalmente, el domingo 26 de julio tendrá lugar la última jornada de actividades con Estudio A Pura Danza, Diego Sierralta, Hombre Viejo, Ballet Lihuel - Instituto de Arte Lisa, Grupo Zonda, Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer, Los Calchaquí, Freddy Romero, Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú, Pascual Gutiérrez y El Chaqueño Palavecino.

Nueve días para vivir la esencia del Poncho

Con una programación que integra folklore, cuarteto, cumbia, rock, danza y expresiones culturales de toda la provincia, El Patio volverá a reafirmar su condición de espacio emblemático dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La combinación de artistas nacionales, talentos locales, academias y delegaciones departamentales permitirá que durante nueve jornadas el público encuentre una propuesta diversa y accesible, consolidando a este escenario como uno de los principales atractivos de la fiesta más importante del invierno argen