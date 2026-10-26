El Pía Didoménico oficializó sanciones por el caso de bullying y difusión de imágenes íntimas

El Colegio Privado Pía Didoménico oficializó nuevas medidas disciplinarias y acciones vinculadas con la continuidad pedagógica en relación con los hechos de hostigamiento, bullying y vulneración de la intimidad que involucraron a estudiantes de la institución. La comunicación se conoció luego de la repercusión pública del caso, que trascendió el ámbito escolar y generó una amplia atención en Catamarca.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades del establecimiento informaron que avanzaron en la implementación de medidas institucionales respecto de los alumnos involucrados, en concordancia con la normativa vigente y las actuaciones realizadas. Las decisiones comprenden distintas modalidades de intervención, desde modificaciones en la asistencia y la continuidad pedagógica hasta la desvinculación institucional, de acuerdo con cada situación y las determinaciones correspondientes.

El anuncio se produjo después de conocerse la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Trabajo en el nivel secundario del colegio, en medio de las denuncias por situaciones de bullying y la viralización de imágenes íntimas de una estudiante.

En ese contexto, la institución comunicó que las medidas adoptadas se encuadran en los procedimientos previstos por sus acuerdos de convivencia y por las resoluciones ministeriales aplicables. También señaló que las decisiones fueron tomadas dentro de las actuaciones desarrolladas, con el propósito de resguardar los derechos, la integridad y el bienestar de quienes forman parte de la comunidad educativa.

Qué medidas se dispusieron para los estudiantes involucrados

Uno de los puntos centrales del comunicado es la confirmación de que el colegio implementó medidas concretas respecto de los estudiantes involucrados en los hechos. La institución precisó que las decisiones contemplan diferentes respuestas institucionales, según corresponda a cada caso.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Modificaciones en la modalidad de asistencia: cambios en las condiciones bajo las cuales determinados estudiantes concurrirán a la institución.

Continuidad pedagógica: disposiciones destinadas a contemplar la continuidad de los procesos educativos en el marco de las intervenciones adoptadas.

Desvinculación institucional: separación del establecimiento en los casos en que así corresponda, de acuerdo con las actuaciones y determinaciones realizadas.

El comunicado no individualiza a los estudiantes alcanzados por cada medida ni detalla qué sanción específica se aplicó en cada situación. Sin embargo, confirma que las decisiones ya forman parte de las actuaciones institucionales que el colegio informó públicamente.

La diferenciación entre las modalidades de asistencia, las medidas de continuidad pedagógica y la desvinculación institucional muestra que las respuestas comunicadas no se limitan a una única disposición para todos los involucrados. Según la institución, las determinaciones se adoptaron conforme a las intervenciones realizadas y a la normativa aplicable.

El establecimiento también remarcó que las decisiones deben entenderse dentro del marco de sus procedimientos institucionales y de las disposiciones vigentes para abordar situaciones complejas en el ámbito educativo.

La fundamentación

En su comunicación, el Colegio Privado Pía Didoménico identificó las normas en las que encuadró las intervenciones realizadas. En particular, mencionó los Acuerdos Escolares de Convivencia de la institución y dos resoluciones ministeriales.

La primera es la Resolución Ministerial E. N.º 290/2024, relativa a las pautas para la construcción de los acuerdos escolares de convivencia. La segunda es la Resolución Ministerial E. N.º 233/2022, que aprueba el protocolo de actuación ante situaciones complejas en las instituciones educativas.

De acuerdo con el comunicado, las medidas implementadas se ajustan a ese marco normativo y a las actuaciones desarrolladas por la institución. La referencia a estas disposiciones constituye uno de los fundamentos expresamente señalados por las autoridades para explicar las decisiones adoptadas.

Los acuerdos escolares de convivencia y el protocolo mencionado forman parte del encuadre que el establecimiento invocó para abordar las situaciones denunciadas. La institución sostuvo que las intervenciones se realizaron en concordancia con las reglas aplicables y con las determinaciones correspondientes a cada caso.

De esta manera, el colegio vinculó las medidas disciplinarias y las disposiciones sobre continuidad pedagógica con las normas que regulan la convivencia y el abordaje de situaciones complejas dentro de las instituciones educativas.

El resguardo de los derechos

Otro de los ejes destacados por el colegio es la necesidad de priorizar el resguardo de los derechos, la integridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa.

En su comunicado, las autoridades afirmaron que las situaciones de violencia, hostigamiento y vulneración de derechos requieren intervenciones concretas, responsables y sostenidas. A partir de esa definición, señalaron que la institución continuará trabajando en acciones de prevención, acompañamiento y fortalecimiento de una convivencia basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad.

El establecimiento también destacó que ese trabajo debe desarrollarse tanto en los espacios presenciales como en los entornos digitales. Esta referencia incorpora el ámbito virtual dentro de las dimensiones en las que la institución plantea sostener sus acciones vinculadas con la convivencia y la prevención de situaciones que puedan afectar a los estudiantes.

El compromiso expresado por el colegio comprende, por lo tanto, la continuidad de las medidas institucionales y el desarrollo de acciones orientadas a promover relaciones respetuosas dentro de la comunidad educativa. La institución manifestó que mantendrá ese trabajo como parte de su respuesta frente a situaciones de violencia, hostigamiento y vulneración de derechos.

El pedido de prudencia

En otro tramo del comunicado, las autoridades del establecimiento educativo solicitaron nuevamente a la comunidad actuar con prudencia y responsabilidad frente a los hechos de público conocimiento.

En particular, pidieron evitar la difusión de información no verificada, los juicios anticipados y cualquier expresión que pueda profundizar el daño o exponer a las personas involucradas. El planteo se relaciona con la repercusión pública del caso y con la necesidad de preservar la privacidad de los estudiantes mientras continúan las actuaciones correspondientes.

La institución hizo hincapié en que las expresiones y la circulación de información sobre lo ocurrido deben considerar las consecuencias que pueden tener para quienes forman parte de la situación. Por ese motivo, reiteró su pedido de responsabilidad al abordar públicamente el caso.

El comunicado también vinculó esta solicitud con el compromiso de respetar la privacidad de los estudiantes y acompañar el desarrollo de las actuaciones. De esta forma, el establecimiento incluyó la protección de las personas involucradas entre los aspectos que considera prioritarios en el tratamiento institucional de los hechos.

Finalmente, el Colegio Privado Pía Didoménico reafirmó su compromiso con una educación que promueva el cuidado integral, la convivencia responsable y el cumplimiento de las normas.

Las autoridades señalaron que mantendrán el diálogo con las familias y con las autoridades competentes, al tiempo que continuarán respetando la privacidad de los estudiantes y el desarrollo de las actuaciones correspondientes.