Fiambalá reabre su Complejo Termal a una semana del caso de la ameba

La Municipalidad de Fiambalá informó que el Complejo Termal reabrirá sus puertas este lunes a partir de las 20:00, luego de permanecer cerrado durante una semana tras el fallecimiento de un niño de 10 años oriundo de la localidad, cuyo caso fue asociado a una infección por Naegleria fowleri. El anuncio marca la reanudación de las actividades en uno de los espacios turísticos de la ciudad, después de varios días dedicados a tareas de limpieza y desinfección.

La comunicación oficial estuvo dirigida tanto a los vecinos como a los visitantes que eligen las termas como parte de su estadía en Fiambalá. De acuerdo con lo informado por la comuna, el complejo volverá a funcionar luego de siete días de procedimientos destinados a la limpieza y desinfección de las instalaciones.

La reapertura se produce en un contexto especialmente delicado, debido a que el cierre había sido dispuesto después de conocerse el caso de meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad causada por la ameba Naegleria fowleri. La sospecha de que el niño pudo haber contraído la infección en el complejo termal motivó el cierre del lugar, mientras la situación generaba preocupación en la comunidad.

Con el anuncio municipal, las instalaciones volverán a estar disponibles para quienes deseen concurrir desde el horario establecido. La medida también representa una novedad para la actividad turística local, que vuelve a contar con el complejo después de una semana sin funcionamiento.

Muerte de un menor y el cierre del complejo

El antecedente que dio lugar al cierre del Complejo Termal fue informado por el Ministerio de Salud siete días antes de la reapertura anunciada por la Municipalidad de Fiambalá. En aquella comunicación se dio a conocer un caso de meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri en un niño de 10 años oriundo de la localidad.

El pequeño permaneció internado en el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón", donde finalmente falleció. Su deceso derivó en el cierre del complejo termal, debido a la sospecha de que podría haber contraído allí la ameba conocida como Naegleria fowleri.

La relación entre el caso y las instalaciones termales fue señalada como una sospecha, sin que la información proporcionada establezca una confirmación definitiva sobre el lugar en el que se produjo la infección. No obstante, el fallecimiento del niño motivó la interrupción de las actividades del complejo y dio paso a una semana de trabajos de limpieza y desinfección.

La secuencia de los acontecimientos estuvo marcada por el anuncio sanitario, el cierre preventivo del espacio y las tareas realizadas durante los días posteriores. Ahora, siete días después de conocerse el caso informado por el Ministerio de Salud, la comuna comunicó que las termas volverán a abrir sus puertas.

Una semana de limpieza y desinfección

Según informó la Municipalidad, durante la semana de cierre se llevaron adelante largos procedimientos de limpieza y desinfección en el Complejo Termal de Fiambalá. Estas tareas precedieron al anuncio de reapertura y constituyeron el trabajo realizado durante los días en que las instalaciones permanecieron cerradas.

La comuna comunicó que, después de ese período, el complejo retomará la atención al público este lunes desde las 20:00. La información oficial destaca la finalización de una semana de procedimientos y la decisión de volver a recibir a vecinos y turistas.

El anuncio no detalla técnicas específicas utilizadas durante la limpieza ni resultados de análisis sanitarios, por lo que el alcance de la información se limita a las tareas de limpieza y desinfección mencionadas por la Municipalidad y a la fecha y el horario establecidos para la reapertura.

Dónde comprar las entradas y realizar consultas

La Municipalidad también informó los canales habilitados para quienes deseen concurrir al Complejo Termal a partir de la reapertura.

Los datos comunicados para organizar las visitas son los siguientes:

Reapertura: este lunes.

Horario de apertura: a partir de las 20:00.

Venta de entradas: en la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Consultas e informes: en la Secretaría de Turismo.