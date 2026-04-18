El Poder Judicial impulsa el diálogo entre justicia y periodismo con una nueva edición de "Comunicar sin vulnerar"

El Departamento de Comunicación Judicial llevó adelante una nueva edición de la capacitación "Comunicar sin vulnerar", con el acompañamiento de la Escuela de Capacitación Judicial y la Corte de Justicia, consolidando un espacio de formación y encuentro entre operadores y operadoras del Poder Judicial y de la comunicación.

La actividad contó con una destacada convocatoria: la sala se encontró colmada de asistentes y, de manera simultánea, una importante cantidad de participantes siguió la transmisión en vivo desde distintas provincias del país. Entre ellos, se registró la presencia de comunicadores y comunicadoras locales, así como también de representantes de las provincias de La Rioja y Jujuy, sumándose además participantes de diversas jurisdicciones a través de la plataforma virtual.

Bajo la consigna "la cocina del derecho penal", la jornada propuso observar y analizar el fenómeno del delito desde una doble perspectiva: por un lado, desde el funcionamiento interno de un expediente judicial y las dinámicas propias del sistema penal; y por otro, desde las necesidades, tiempos y demandas del periodismo en su tarea de comunicar estos procesos. Sin embargo, el verdadero objetivo, una vez más, fue generar un espacio de encuentro entre la justicia y el periodismo.

La disertación estuvo a cargo de Paulo Kablan, quien aportó su mirada y experiencia a partir de su extensa trayectoria en el periodismo judicial. Asimismo, desde el ámbito de la justicia, se contó con la disertación del Dr. Sebastián Lipari y con la activa participación de la ministra de la Corte de Justicia, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, y de la Dra. Lic. María Eugenia Avellaneda, directora del Departamento de Comunicación Judicial.

"Comunicar sin vulnerar" continúa avanzando en su segunda edición, reafirmando la convicción de que el encuentro entre la justicia y el periodismo constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad del trabajo en ambos ámbitos, promoviendo prácticas responsables y respetuosas de derechos.